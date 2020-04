Un abogado usa un disfraz de La Parca, o Grim Reaper, y advierte a los bañistas sobre la necesidad de respetar el distanciamiento social en las playas de Florida.

News Daniel Uhlfelder, un abogado de Santa Rosa Beach que ganó la atención nacional con su defensa contra la privatización de las playas de Florida ahora está trabajando para mantenerlas cerradas durante la pandemia de coronavirus.

“Sentí que había que hacer algo, porque se están moviendo muy rápidamente para abrir playas prematuramente”, dijo a NBC News.

Uhlfelder asegura que usar un disfraz de La Parca es una buena forma de enviar una señal de que esto es demasiado rápido y que debemos pensarlo antes seriamente.

El abogado, de hecho, ha pasado las últimas semanas abogando por cerrar las playas de Florida, y el disfraz de Grim Reaper, que comenzará a usar en las playas el 1 de mayo, es solo el más llamativo de esos esfuerzos.

El mes pasado, demandó al gobernador de Florida Ron DeSantis, buscando una orden judicial para el cierre de playas en todo el estado y exhortándolo a emitir una orden de quedarse en casa.

DeSantis ordenó una orden de permanencia en el hogar de 30 días a principios de este mes, pero dio luz verde para reabrir las playas el viernes, el mismo día que el estado informó su mayor número de nuevos casos de coronavirus.

“Solo intento dar todos los pasos para garantizar nuestra seguridad y tratar de ser creativo al respecto”, dijo Uhlfelder. “He demandado al gobernador. Estamos en la corte con él. Parece que se apresuran a hacer esto, y es demasiado pronto”.

“Muchos de ustedes me han preguntado si estoy dispuesto a viajar por las playas de Florida y otras áreas del estado que se abren prematuramente con la vestimenta de La Parca. La respuesta es absolutamente sí. Desde el 1 de mayo estaremos haciéndolo”, tuiteó el abogado Daniel Uhlfelder. También ha creado una página para recaudar fondos para esta misión.

We will use this as a campaign to ensure people know the importance of staying home while supporting Democrats running for federal office including Matt Gaetz opponent Democrat Phil Ehr and Democrat Christy Smith running in a special election May 12. https://t.co/tK8AQHKEvV

— Daniel Uhlfelder (@DWUhlfelderLaw) April 22, 2020