Mariana y Vicente Fernández Jr., reciben ataques sobre su relación

“¿Es su bis abuelo?”

Así es como respondió el abogado de Jr., a la polémica bioserie de Vicente Fernández

Novia Vicente Fernández Jr.: La pareja lleva junta varios meses, y en esos meses a la novia del hijo mayor de los hermanos, le tocó vivir el proceso de duelo por la muerte de Vicente Fernández, a quien ella apreciaba mucho, así es como lo muestra en sus redes sociales, donde publicó algunas fotografías con Vicente Fernández.

La pareja ha sido atacada ya en varias ocasiones por los internautas, los cuales no los bajan de una pareja ‘dispareja’, además de decir que la diferencia de edad es muchísima. Además, la pareja ha tenido que quitar la opción de comentarios debido a los constantes ataques que han recibido.

Presumieron sus vacaciones juntos

Recientemente, la pareja estuvo en la playa de Bora Bora, en donde ambos disfrutaron de una vista paradisiaca. Recordemos que no ha pasado mucho desde la polémica con la bioserie de “El Último Rey”, en donde cuentan los ‘secretos’ del Charro de Huentitán y su familia.

Vicente Fernández Jr., ha recibido constantes ataques sobre la evidente diferencia de edad que la pareja tiene, en donde le han dicho cosas como: “Según el Jr. tiene 57 y parece de 67 me gana a mi con solo 3 añitos yo 54 y no me veo así de madreada”, “Ella ama mucho a su bis abuelo”, “Se nota mucho AMOR$$$$$”, “Que lindos ¿es su papá ?” entre otros comentarios atacando a la pareja.