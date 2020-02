La Fiscalía mexicana aporta nuevos elementos al caso de la niña asesinada.

Tanto Gladis Giovana Cruz Hernández y Mario Alberto Reyes Najera están vinculados con los delitos de secuestro agravado y feminicidio.

El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) reveló que la niña Fátima tenía antecedentes de maltrato emocional.

Tras el asesinato de la niña Fátima, la Fiscalía General de Justicia de México reveló detalles de este cruel caso que conmocionó al mundo, indicando que fue ultrajada horas antes de ser abandonada.

Según las investigaciones de la fiscalía de México, los presuntos asesinos de la niña Fátima, Gladis Giovana Cruz Hernández y Mario Alberto Reyes Najera, la sometieron a una extrema violencia durante su secuestro y posterior muerte.

Como se recordará, el cuerpo sin vida de la niña Fátima Cecilia Aldrighett Antón fue lanzado hacia un baldío, ubicado cerca de la escuela donde estudiaba y a pocas cuadras de su residencia, en el barrio Tulyehualco, en el sur de ciudad de México.

Un juez de control de la ciudad de México vinculó a los presuntos asesinos de la niña Fátima por los delitos de secuestro agravado y feminicidio.

Asimismo, fuentes ligadas a este caso, manifestaron, al diario El Universal, que Mario Alberto Reyes Najera abusó sexualmente de la niña Fátima en reiteradas oportunidades desde que fue secuestrada el pasado 11 de febrero de 2020.

Hasta ahora, no se ha determinado con certeza el arma homicida que emplearon los asesinos de la niña Fátima para acabar con su vida.

La niña Fátima tenía antecedentes de maltratos en el hogar

Otro dato de gran relevancia es investigado tras la muerte de la niña Fátima.

El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de México reveló para medios digitales que la niña Fátima y sus hermanos tenían antecedentes de maltrato emocional.

Las agresiones contra los menores ocurrieron en noviembre de 2015, cuando la pequeña tenía dos años.

