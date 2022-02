Telemundo reseño que dentro de la familia ocurrió una gran tragedia en la que se le arrebató la vida a Valeria Tobar de 12 años y Matías Tobar de tan solo 9 añitos. “Finalmente yo ya entendí, me arrodillé y le di gracias a Dios por la vida de él, por todo lo que habíamos compartido, por mis nietos”, fueron las primeras palabras que expresó Luz.

“Yo lo noté muy angustiado como mucha presión”, declaró Luz Kutnitz para Telemundo. Por medio de las noticias supo que algo no estaba bien, pues su hijo fue diagnosticado con desorden bipolar a temprana edad, según lo informó el portal de Telemundo, algo que sin duda no mejoró con el tiempo. Archivado como: Hombre asesinó sus hijos.

La madre de Humberto afirmó que un poco antes de que el trágico momento sucediera ella había hablado con sus nietos, “Hablé con los niños ellos me llamaban buvalu, que era el nombre cariñoso que me tenían y hablé con ellos. Ellos hablaron de la escuela que todo estaba bien”, argumentó la señora Luz.

La señora Luz Kutnitz no creía que se trataba de sus nietos y su hijo

“La señora para la que yo trabajo me dijo: eso está cerquita de donde ellos están, y yo le dije no, realmente no, donde están en ese laguito no”, expresó la madre de Humberto Tobar, el hombre de 40 años de edad que le arrebató la vida a sus pequeños hijos para luego él quitarse la vida. En el portal de Telemundo dijeron que fue el día ayer cuando se enteró oficialmente de lo acontecido.

Cabe mencionar que Humberto era el único hijo de la señora Luz, y después de lo acontecido la madre de Tobar pide que se pueda hacer conciencia sobre las enfermedades mentales en las etapas tempranas para que se pueda evitar algún homicidio más y los suicidios que son tan frecuentes a causa de la depresión y ansiedad. Archivado como: Hombre asesinó sus hijos.