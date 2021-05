Se declara que la batalla continúa para cierre de centro de ICE

Nueva York, 25 may (EFE News).- El anuncio del cierre la pasada semana de dos centros de detención migratoria es motivo de celebración para los defensores de la comunidad inmigrante tras años de luchas, pero “todavía queda mucho trabajo por hacer”, afirmó un activista. “Todas las organizaciones estamos muy contentas pero en la medida en que persistan prisiones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) no estaremos satisfechos. La lucha continúa”, dijo a Efe Rafael Pizarro, de la organización Bristol County for Correctional Justice en Massachusetts.

El centro de detención en el condado de Bristol fue precisamente uno de los que no recibirá más inmigrantes que enfrenten la deportación. “No hay base legal para que el alguacil vaya detrás de los indocumentados”, afirmó satisfecho Pizarro, si bien agregó que “no hay garantías de que pueda ser reabierta si hay cambio en el Gobierno en las próximas elecciones”.

“Todos estamos contentos pero sabemos que aún hay problemas para la gente que permanece en la prisión del condado que no son de ICE”, dijo, y aseguró que se continuará luchando por ellos “porque peleamos por los derechos de todo el mundo”. De acuerdo con Pizarro aún permanecen unas 600 personas en la cárcel de Bristol, una instalación para hombres y mujeres con sentencias cortas que abrió sus puertas en 1953 con capacidad para 1.100 camas.

“Nos oponemos a las condiciones en las que tienen a la gente”, sostuvo el activista. La pasada semana la Administración del presidente Joe Biden anunció que ICE terminaba su contrato con esa prisión así como con la de Irwin, en Georgia, que fue centro de un escándalo cuando mujeres inmigrantes denunciaron haber sido sometidas a esterilización forzada.