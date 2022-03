Elizalde tenía solo 27 años cuando fue asesinado terminando una prestación en Reynosa, lugar de origen del cantante. Ahora, sus hijas esperan a que el legado de su papá no quede impune, pues buscan que sea recordado para futuras generaciones. Valentina quiere demostrar el talento que heredó de su papá.

La hija Valentín Elizalde: No cabe duda que la música regional sufrió una enorme pérdida el día que El Gallo de Oro partió de este mundo. Valentín Elizalde era catalogado como uno de los máximos exponentes en dicha categoría, pues posicionó muchos de sus temas en los más escuchados y que todo buen fanático reconoce, tales como “Vete Ya”, “A mis enemigos”, “Te quiero así”, entre otras…

Los fans del cantante no dudaron en escribirle palabras de aliento a Valentina: “Eres una niña muy fuerte, ten presente que él está cuidándote y guiando cada uno de tus pasos”, “Hasta el cielo, ¡Felicidades Gallito precioso!”, “Sigues en nuestros corazones día tras día, año tras años y dentro de cada una de tus canciones”, “Felicidades mi Vale hermoso, nunca te olvidaré”.

La hija de Valentín Elizalde ha honrado su memoria en distintas ocasiones, compartió una foto de su papá y escribió unas palabras que conmovieron a sus seguidores: “Es muy difícil vivir mi vida si tú no estás aquí. Te extraño más que a nada en el mundo, pero se que me cuidas desde el cielo y pronto nos volveremos a encontrar. Te amo mi angelito bello”.

De acuerdo con Reforma, Valentín Elizalde de alguna forma ya presentía que sus días estaban contados, como lo hizo patente en una entrevista televisiva que dio meses antes de su asesinato. “Tengo ya, ¿Qué será?, unos dos meses que ya siento los pasos ya cerquita, no sé por qué, ojalá y no sea así, veá”, aseguró. “Yo estoy tomando muchas decisiones, pueden ser precipitadas por lo mismo de que ya siento venir a La Huesuda”. Y La Huesuda, como él la llamaba, lo alcanzó. En Reynosa, Tamaulipas, para ser exactos.

En el interior de un cuarto, Valentín Elizalde aparece recostado en una cama, vestido completamente de negro. Aunque intenta comunicarse con una mujer rubia y alta, ésta no lo puede ver. Valentín la persigue con un halo pálido a su alrededor, sin que logre ser visto. Posteriormente se explica todo: la mujer acude al cementerio con un ramo de flores y se detiene en una tumba. El epitafio dice “Valentín Elizalde, ‘El Gallo de Oro’, 1979-2006”. Ese es el argumento de su video “Vencedor”, presagio de la muerte del cantante.

La canción, integrada en su álbum “Vencedor”, había sido tomada por una persona afín al Chapo Guzmán, que usaba el seudónimo “matazetas” y la subió a YouTube con ejecuciones cometidas contra presuntos Zetas. “Así lo dice el refrán, para aquellos que andan hablando de la gente que trabaja y que no andan vacilando…”. Informó Agencia Reforma

La hija Valentín Elizalde: Así se despidió El Gallo de Oro

Versiones extraoficiales indican que esa noche, en el palenque de Reynosa, se encontraba Jaime González Durán, “El Hummer”, uno de los fundadores del grupo criminal de Los Zetas. Presuntamente no le cayó nada bien que interpretara esa canción que los elementos del Cártel de Sinaloa habían adoptado casi como un himno. “Para hablar a mis espaldas para eso se pintan solos, por qué no me hablan de frente, acaso temen al mono”.

La presentación de Valentín duró alrededor de poco más de 2 horas y cantó y bailó con admiradoras hasta que su show terminó a las 2:15 horas del 25 de noviembre. El cantante tardó 20 minutos en cambiarse en el camerino, pero sus fans lo esperaron para saludarlo y felicitarlo. Durante media hora el sonorense complació a sus seguidoras, se tomó fotografías, firmó autógrafos y cerca de las 3:00 horas se despidió. Cerca de las 3:10 horas, la camioneta Suburban 2007 negra en la que viajaban el cantante y tres acompañantes, salió a toda velocidad del palenque. Mario Mendoza, su representante, presuntamente le informó a Valentín que había hecho enojar a “El Hummer” por cantar la canción. Poco después se dieron cuenta de que eran seguidos. Mario, Reynaldo Ballesteros, el chofer, y Valentín, fallecieron. El único sobreviviente fue El Tano. Según peritos, en la escena del crimen hallaron 68 casquillos calibres .223, 6.7×28 y .38. Con información de Agencia Reforma