Ivanka Trump comparecerá de manera voluntaria

Otros testigos han aportado información sobre esa conversación al comité y los legisladores quieren ver si Ivanka Trump puede darles más detalles. Asimismo, el comité quiere preguntarle sobre la reacción de su padre al ataque y por qué tardo tanto en pedir a sus seguidores que se fueran a casa, algo que acabó haciendo en un vídeo colgado en Twitter dos horas después de que ella le urgiera a hacerlo, según la carta del comité.

Esa misiva pedía a Ivanka que compareciera voluntariamente y no le obliga legalmente a hacerlo. Su marido y también ex asesor de Trump, Jared Kushner, testificó la semana pasada durante seis horas ante el comité que investiga el salto y se mostró “cooperativo y amigable”, indicó al canal televisivo NBC una fuente anónima que se encontraba presente en la sala, lo anterior con información por The Associated Press.