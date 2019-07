Página

De tal madre, tal hija: el nacimiento de una estrella

Emme Maribel Muñiz nació un 22 de febrero en el seno de una familia artística, pues sus padres son nada más y nada menos que dos figuras representativas de la comunidad latina, quienes han utilizado sus talentos para el canto y la actuación para hacerse un lugar dentro del mundo del espectáculo. La hija de JLo y Marc Anthony demuestra su talento.

Fue en 2008 que Jennifer López dio a luz a sus mellizos Emme y Maximilian, y desde entonces ambos niños han crecido viendo el ejemplo de sus padres, visitándolos en sus giras y siendo testigos de su avasallador talento; sin embargo, recientemente fue Emme quien empezó a demostrar públicamente su talento para el canto, cuando acompañó a su famosa madre a un ensayo de uno de sus conciertos.

A sus 11 años, Emme ha demostrado que el escenario no le da miedo, y que está lista para gritarle al mundo que tiene aptitudes para seguir los pasos de sus padres. Quizá uno de los momentos más conmovedores de dicho ensayo fue ver la cara de orgullo de López cuando su hija empezó a entonar las primeras notas de If I Ain’t Got You, de la cantante Alicia Keys.

Y es que esa canción es una de las más emblemáticas de la cantante estadounidense y, además, se trata de una compleja melodía que cualquier otra persona dudaría en cantar; sin embargo, Emme mostró seguridad y confianza en sí misma y, ante la mirada de apoyo de su madre y con la compañía de un pianista, dejó atónitos a los presentes, quienes no daban crédito ante la capacidad vocal de una niña de once años.

Sin embargo, no todo han sido buenas noticias para López y Anthony, ya que algunas personas creen que el único motivo por el cual Emme decidió cantar es porque su madre la obligó.