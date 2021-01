El hijo de María Elena Saldaña, mejor conocida como La Güereja, chocó contra tres automóviles estacionados

Reportan que Felipe Saldaña se encontraba en estado de ebriedad

Al parecer, no es la primera vez que el joven participa en un incidente de este tipo

A través de redes sociales, se reportó que Felipe Saldaña, hijo de María Elena Saldaña, mejor conocida como La Güereja, chocó contra tres automóviles estacionados al encontrarse en estado de ebriedad.

Por medio de la cuenta de Instagram de Chamonic, se compartió una serie de imágenes del lugar del accidente. Además de chocar contra los autos, el joven se impactó contra un poste de luz en el Fraccionamiento Lomas de Cocoyoc, en Yautepec, Morelos, en México.

Hasta el momento, y a pesar de lo aparatoso del accidente, no se ha emitido algn comunicado por parte de las autoridades. El hijo de La Güereja, de 20 años de edad, fue trasladado a un hospital para ser atendido.

De acuerdo con información de El Heraldo de México, no sería la primera vez que el joven participa en un incidente de este tipo, pues hace tres meses chocó con un poste de luz en otro fraccionamiento.

“¿El papiringo no la cuidó?”

Después de que se informara sobre el accidente que sufrió el hijo de La Güereja, Felipe Saldaña, internautas expresaron sus puntos de vista en la cuenta de Instagram de Chamonic.

“¿El papiringo no la cuidó?”, “Gracias a Dios no mató a alguien”, “Lo importante es que nadie salió lesionado”, “Pobre mujer, cuando no le llueve, le llovizna!!! Espero que le ponga una buena tunda a ese mocoso”, “Que mala onda”.

Con gran éxito a finales de la década de los noventa, el programa La Güereja y algo más lanzó a la fama a la actriz María Elena Saldaña, quien hasta el momento no ha dado alguna declaración sobre el accidente de su hijo.

Un internauta se expresó de la siguiente manera: “Según lo miré en un reportaje, él no se miraba que actuara de una forma normal, tiene un desorden . No pensé que manejaba y menos borracho”.