El presidente Donald Trump anunció el domingo que activaría a la Guardia Nacional para ayudar a Washington, California y Nueva York, tres de los estados más afectados por la pandemia de coronavirus.

También se establecerán estaciones médicas adicionales, anunció el presidente.

Trump dijo que grandes cantidades de máscaras, respiradores, batas, protectores faciales y otros artículos llegarán a los tres estados en unos días. Agregó que ordenó al gobierno establecer grandes estaciones médicas federales en cada uno de los estados.

Esos tres estados han sido declarados como ‘zona de desastre’ a partir del domingo por la noche. Ese estado le permite al gobierno federal proporcionar suministros de manera más fluida, dijo el presidente.

“Y a través de (la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias), el gobierno federal financiará el 100% del costo del despliegue de unidades de la Guardia Nacional para llevar a cabo misiones aprobadas para detener el virus mientras esos gobernadores permanecen al mando”, dijo el presidente en la Casa Blanca.

El anuncio del domingo por la noche se produjo cuando los gobernadores clamaban por más ayuda del gobierno federal para combatir COVID-19, que está ampliando su alcance en los Estados Unidos y el mundo. Gran parte de los Estados Unidos está bajo cierto nivel de cierre económico.

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, le suplicó a Trump que nacionalizara el esfuerzo para adquirir suministros médicos en un momento en que los líderes estatales dicen que se vieron obligados a competir el uno con el otro para abastecerse de equipos esenciales.

“Creo que el gobierno federal debería ordenar a las fábricas que fabriquen máscaras, batas, ventiladores, el equipo médico esencial que marcará la diferencia entre la vida y la muerte”, dijo Cuomo anteriormente durante una conferencia de prensa el domingo.

“Los seguiremos [a los gobernadores] y esperamos que puedan hacer el trabajo y creo que lo harán. Hablé con los tres gobernadores hoy, hace un momento y están muy contentos con lo que vamos a hacer”, dijo Trump.

Del gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, Trump dijo que “La relación ha sido realmente sorprendente”, y agregó que cree que el gobierno federal debería servir como “una especie de respaldo para los estados”.

“Los que no lo hacen tan bien necesitan más ayuda”, dijo, y agregó: “Están siendo muy golpeados”.

Estados como Nueva York y California ya han activado la Guardia Nacional de sus estados.

