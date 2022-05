En febrero de 2022 se informó sobre la inesperada ruptura de la pareja lo que detonó en un escándalo y especulaciones por doquier pues a la fecha no se sabe bien qué fue lo que causó la separación, aunque siempre se dijo que fueron motivos económicos por parte de Belinda a Christian Nodal, que dejó entrever que era cierto con la filtración privada que compartió en redes sociales donde ella le pedía dinero para arreglarse los dientes.

¿Christian Nodal poco caballeroso? Luego de que la mamá de Belinda respondiera afirmativamente a un comentario sobre que el ex de su hija era un ‘naco’ y de que el cantante de regional mexicano se diera cuenta y en represalia publicara una conversación privada con la rubia española-mexicana pidiéndole dinero, ahora una nueva polémica escala de nivel… ¿la golpeaba?

La misteriosa cuenta de Instagram que revelará la información de maltrato

En la cuenta de Instagram ‘La Camaleona’ que se especula seria de la señora Belinda Schull, mamá de la famosa rubia, se ventiló que Christian Nodal era muy celoso y le cuartó a la cantante y actriz la posibilidad de seguir con su carrera y tuvo que rechazar muchos proyectos importantes para darle gusto a él.

“Me da mucho pesar por Bell. Ella dejó La Voz México. Él se lo pidió, dejó la obra de teatro, renunció a tres duetos (varones, porque él no quería). Rechazó estar en los 2000 Pop Tour, él se enteró que estaría un ex de ella. No la dejaba trabajar ni ser artistas”, se puede leer en la dichosa cuenta de Instagram.