Resurge foto en bikini de Jenni Rivera tras foto publicada por su hija Jacqie

Emotivo recuerdo a Jenni Rivera en el dia de las madres que sus hijas compartieron

Jacquie Rivera hace recordar a su madre en foto en bikini junto a su madre y hermana

A través de su cuenta oficial de Instagram, Jacqie Rivera hace resurgir foto en bikini de Jenni Rivera y Chiquis, la cual publicó el año pasado para la fecha del día de las madres.

La hija de la cantante fallecida Jenni Rivera, hizo recordar a su madre en una foto que publicó el año pasado y sus seguidores recuerdan emotivamente; en la foto se puede ver a Jenni, Chiquis y a Jacqie posando con un bikini las tres en una playa.

Además de que el post iba acompañado con un mensaje que Jacqie le dedicó a su madre: “Feliz dia de las madres para la mujer más fuerte que conozco, tu vida me ha inspirado más de lo que sabes. El poder de pasar por tanta dificultad y encontrar la fuerza para sonreír y amar a la gente es increíble”.

“Soy muy afortunada de poder llamarte mía. Te amo y te extraño mas de lo que las palabras puedan expresar”, comentó la hija de Jenni.

“Y felicito a todas las mamás que estan haciendo lo mejor para sus hijos. Todos los sacrificios que has hecho y todas esas noches sin dormir, todos los momentos que no te has sentido al 100 por ciento, todos esos días no pasan desapercibidos!. Estas haciendo un trabajo increíble y estoy orgullosa de ti!. Hoy te celebramos, te lo mereces”, concluyó así el mensaje Jacqie Rivera.

A lo cual hizo que sus seguidores se hicieran presentes comentando la publicación, siendo uno de los destacados el de una fan que dice: “Te pareces demasiado a tu madre no sabes cuanto me hubiese gustado conocerla, contarle lo mucho o poco que he vivido, para mi Jenni siempre seguirá viva en mi mente y alma”.

“Hasta el cielo mi diva”, “que bonitas se ven juntas”, “que guapas se ven no nos perdemos Mariposa de Barrio aqui en Mexico gracias”, “feliz dia de la madres Jacqie sin duda tu mama ha inspirado a muchas mujeres, ella vino al mundo con un propósito y ha dejado un legado, y las dejo a ustedes”, comentaron algunos de los fans en la publicación.

La gran mayoría felicitaron a la hija de Jenni por la publicación, pero rara vez se ha visto una fotografía donde se le pueda ver a Jenni, Chiquis y Jacqie juntas, incluso hubo un internauta que se burló de ellas diciendo: “las ballenas se salieron del mar jajaja”.

Actualmente la foto tiene más de 76 mil “me gusta” y más de 400 comentarios.