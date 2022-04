Mayeli sube misteriosa fotografía, ¿Está embarazada?

La ex de Lupillo Rivera podría estar en espera de un bebé

Mayeli confiesa haber sido golpeada y esto le provocó un aborto Mayeli Alonso está embarazada: La empresaria y ex esposa de Lupillo Rivera, Mayeli Alonso, ha dado muchísimo de que hablar luego de que la semana pasada confesara que tuvo un aborto debido a una golpiza en la cual salió terriblemente perjudicada. Y ahora, acaban de salir algunas fotografías que están dando mucho de que comentar. Se especula que Mayeli Alonso podría estar embarazada debido a unas fotos que hacen sospechar sobre esto. Recordemos que la guapa empresaria mantiene una nueva relación, en donde a través de Chisme No Like, se dejó ver compartiendo tiempo con este nuevo chico, ¿Será él el papá? ¿ESTÁ EMABRAZADA? A través de la revista Tv Notas, nos percatamos de que Mayeli subió algunas historias hace unos días en donde se notaba con un poco de ‘pancita‘, además anunciando que se encontraba de celebración. Pero lo que más llamó la atención, es que agregó algunos indicios de que pudiera estar embarazada. Y es que dichas imágenes se le puede ver tocándose el estómago ligeramente abultado, mientras que atrás de ella unas letras iluminadas que dicen ‘Baby’. Esto claramente emocionó mucho a sus seguidores, pues aunque es bastante evidente, no se ha confirmado aún nada por su parte.

Mayeli Alonso está embarazada: Dice como conoció a su novio Aunque hace unos cuantos meses la empresaria e influencer dio a conocer que ya se encontraba feliz en una nueva relación, se ahorró los detalles de contar más, pues por experiencia Mayeli quiere mantener las cosas ‘bajo el agua’. A través de Chisme No Like fue que Mayeli dijo como conoció a su pareja. “Nos conocimos en diciembre, yo estuve tomando terapia después de que viví unas cosas muy fuertes”, comenta Mayeli. Una reportera le pregunta que si vivió esas cosas con Jesús, a lo que ella responde: “Sí, pero fueron muchas cosas, aparte lo de mi papá…”, dijo la gerente general de Town of Lashes.

Mayeli Alonso está embarazada: ¿Un novio irresponsable? Elisa Beristain y Javier Ceriani, revelaron fuertes declaraciones sobre el nuevo novio de Mayeli, quien se llama Edgar, Ceriani dice: “¿Son de él los autos que el tiene? Esa camioneta BMW si será de el? Porque parece que todos los autos que tiene no son de él”, comenta el presentador. Aunque la modelo se encontraba feliz de anunciar su nueva relación, esto no duró mucho, pues Elisa y Javier comentaron, que la nueva pareja de Mayeli tiene dos hijos, una niña y un niño, y comenta Javier Ceriani lo siguiente: “Al niño no le paga manutención y lo está buscando su ex para que le pague lo que le debe a su hijo”, comentó Ceriani.

Los usuarios opinaron sobre su nueva pareja, Edgar Diversas opiniones se han presentado en los comentarios de la publicación de Chisme No Like, “Todos le salen iguales”, es una de las opiniones que se pueden ver en el video. Y es que cierto es que, Mayeli no es la primera vez que tiene problemas sentimentales. “Ya dejen de hablar de esa @mayelialonsooficial ella no es una celebridad”, “Ijole todos le salen iguales “, “Pero se busca a los hombres con el mismo problema”, “Ay pues a quien le importa. Mientras Mayeli nos enseñe ese papi que se está comiendo nos vale si tiene hijos”, “Mayeli abre los ojos no seas ciega ,no te pase como Ninel”.

Mayeli Alonso está embarazada: Da un importante anuncio misterioso A través de su cuenta de Instagram, la ex de Lupillo dio a conocer mediante un video de 15 minutos, ¡Nada! así como lo leen, pues no dijo en él nada, decidió dejarlo a la imaginación, pero la empresaria se veía bastante emocionada, diciendo que era un proyecto que estaba esperando desde mucho tiempo; “Dios sabe todo lo que he vivido, lo que he sufrido, y que por fin se me va a hacer realidad mi sueño”. Los comentarios en el video por parte de los fans llamaron la atención, uno dijo bien seguro lo siguiente: “Su perfume va a salir a la venta. Siempre ha sido un sueño para ella sacar un perfume. Y no solo eso su perfume se venderá en una de las tiendas más importantes de EE.UU”, mientras que por otro lado dicen que la hace demasiado de ’emoción”. ¿De qué crees que se trate?

Recibió una golpiza y perdió un bebé La semana pasada fue dura para la empresaria, pues reveló que tuvo una fuerte confrontación con su ex. La ex de Lupillo Rivera, a través del portal de People en Español donde se reseñó que la influencer asegura dentro de una conversación que tuvo a través de un live con sus seguidores de Instagram que fue víctima de violencia doméstica. De acuerdo con sus declaraciones todo eso ocurrió cuando estaba embarazada, lo cual provocó que de manera instantánea perdiera al bebé que estaba esperando. Después de un tiempo Mayeli Alonso ha realizado una de las confesiones más difíciles para toda mujer que ha pasado por esa situación tan complicada y triste.

Mayeli Alonso está embarazada: Por fin soltó la verdad “En un tiempo de mi vida estuve embarazada y perdí a mi bebé porque me golpearon, alguien me golpeó, y perdí a un bebé”, compartió semejante revelación Mayeli Alonso, la ex de Lupillo durante un live que mantuvo con sus seguidores de la red social anteriormente mencionada. “Y estaba hoy analizando todo eso que ha pasado y hay muchas cosas que yo no le he dicho a la gente, que no he platicado y yo creo que ya lo voy a hablar, un día voy a decirles y les voy a platicar”, señaló la influencer mexicana a través de su cuenta de Instagram, dicho video fue recuperado por el programa de ‘Hoy Día’. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ.