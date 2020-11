Economía de EEUU en riesgo por cese de programas de ayuda

La economía de EE.UU. se acerca al precipicio al expirar las ayudas por COVID-19, afirma The Hill

La Ley CARES de marzo estableció programas para brindar alivio económico en los primeros días de la pandemia de COVID-19, muchos de los cuales expirarán el 31 de diciembre

A menos que un Congreso dividido pueda llegar a un acuerdo para extender los programas, el sufrimiento económico del país podría dispararse

La Ley CARES de marzo estableció innumerables programas para brindar alivio económico a las personas en los primeros días de la pandemia de COVID-19, lo que supuso que millones de familias tuvieran a qué aferrarse, financieramente hablando.

Pero muchos de esos programas expirarán el 31 de diciembre.

Según publica The Hill, esa gran cantidad de programas de emergencia que expiran están creando un ‘acantilado de COVID’ económico en 2021, que podría provocar que millones de personas pierdan el seguro de desempleo y sean desalojados, mientras que una ola creciente de pequeños negocios está cerrando.

“Es un gran riesgo para la economía en un momento en el que ya se están produciendo tantas otras presiones”, dijo Shai Akabas, director de política económica del Centro de Política Bipartidista.

Sin embargo, las perspectivas de un acuerdo son escasas.

Nancy Pelosi, que propone un paquete de ayuda de $2.2 billones, y Mitch McConnell, que respalda un enfoque más limitado de $500 mil millones, aún no se han reunido para intentar llegar a un acuerdo.

“La situación no podría ser más desesperada, la necesidad de acción no podría ser más urgente, se necesita desesperadamente un alivio significativo”, cita The Hill que dijo Pelosi el viernes.

Era una acusación velada a la negativa de los republicanos a aceptar niveles significativos de estímulo y un plan para derrotar al nuevo coronavirus.