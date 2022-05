No cabe duda que las redes sociales traen consigo grandes sorpresas y mucho más cuando se trata de las celebridades, pues desde que la Dra. Polo decidió compartir una imagen en la que aparece en bañador rodeada de algunos de sus fans, captó por completo la atención de muchos usuarios internautas.

Unas gafas de sol tornasoles y un gorro para cubrirse de los rayos UV complementan su vestimenta, luciendo como no había sido vista y provocando que los internautas dieran paso a su opinión, cabe señalar que esa fotografía fue tomada a petición de sus fans que llega a toparse en público. Archivado como: Dra. Polo aparece bikini.

Pero la abogada Ana María Polo resalta entre el grupo no solo por ser uno de los rostros hispanos más conocidos de la televisión, sino que se robó todas las miradas gracias a la forma en que ella aparece en la imagen, ¡con un traje de baño de dos piezas! Así es, a sus 63 años la doctora decidió posar con bikini en redes.

Seguidores de la Dra. Polo reaccionan tras verla con bañador

“Esté en la playa, trabajando o de paseo, me encanta saludarlos. ¡Mis fans son los mejores! Saludos a todos ustedes y gracias por el cariño que siempre me demuestran”, se puede leer en la descripción de la fotografía, aunque cabe mencionar que no fue la única, sino que colocó una serie de ellas pero la más llamativa fue donde aparece con bañador.

Ante esto, los comentarios de los internautas se hicieron presentes llenándola de elogios, “Estás muy hermosa”, “Bellas fotos me encantan eres divina toda una reina te queremos Anita”, “Te queremos guapísima”, “Eres bellisíma”, “Disfruta de tus vacaciones, luces espectacular”, “Disfruta belleza de la naturaleza”, “Pero que guapa”, “Hermoso corazón que tienes al dedicar tiempo a tus fans”, “Luces radiante Anita!”, se lee en redes. Archivado como: Dra. Polo aparece bikini.