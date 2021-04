El tío de Frida Sofía, a quien tachó de nini, término dado en México a personas que no estudian ni trabajan, aseveró al programa Ventaneando que su sobrina se separó también de su hija: “Ellas ya habían tenido unas discusiones, creo que ya no están viendo las cosas en la misma línea, en la misma frecuencia y terminaron discutiendo en el teléfono y hasta ahí sé”, confirmó.

Mientras Frida Sofía analiza demandar a su abuelo Enrique Guzmán, la familia quiere estar informada del asunto legal, más no existe mucha posibilidad de proceder contra ella: “Mira la verdad no creo que vayamos a proceder legalmente contra Frida Sofía, no es buena idea demandar a un familia por mucho que nos agreda, por mucho que nos tire y a mi papá lo quiere meter a la cárcel, está grueso…”, precisó.

“No te puedo explicar exactamente lo que pasó porque es un shock, pero me acuerdo perfecto de los coches. La paranoia que ves, porque vi por el retrovisor, yo estaba adelante con la ventana abajo, pero eso fue suficiente para meter una pistola. Y pues este hombre (el chofer) no estaba entrenado”, cuenta la joven.

Luego el periodista mexicano, le preguntó sobre si los delincuentes habían asesinado al chofer a lo que la hija de Alejandra Guzmán respondió: "No (mataron al chofer), porque me hubieran agarrado. Se mataron entre ellos, no me preguntes cómo, no sé si se murieron o no".