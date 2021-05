La cantante y ex de Lorenzo Méndez subió un video luciendo su cuerpo en una sudadera negra con pants del mismo tono y sin ropa interior, que no dudó en bajarse para mostrar su vientre y los avances que supuestamente son producto de sus buenos hábitos de comida y el ejercicio, pero ¿todo fue una farsa?

“Que cambió iremos a ver en #chiquis? O ya se lo hizo? … adiós el agua del limón, ya el cirujano la descubrió… #bajacalifornia #plasticsurgery” , fue la descripción que dio a la publicación la cuenta de Chicapicosa en que las personas se soltaron a risa: “Ay no el señor parece mecánico”, “Ay ta el agua tibia y limón”, “Yo no tendría confianza a ese cirujano”, pero las humillaciones apenas empezaban.

Qué exhibida tan fuerte le dio su cirujano a Chiquis Rivera

¿Se vio mal el cirujano por exhibir así a Chiquis Rivera? La gente siguió criticándola sin piedad por querer ‘engañarlos’: “sus mentiras expuestas como siempre”, “Con la cara que tiene el.señor con todo respeto yo no me operaba”, “Con todo respeto ,pero pues que demande al señor ese por que nomas no veo la diferencia”, “Así o mas quemada”, “Ay no, qué vergüenza”.

Pero los comentarios no paraban: “Mejor que sea sincera y que diga la neta para que se hace pato la Chiquis”, “Lo peor es que estas “artistas” y “influencers” dicen que deben amarse y amar su cuerpo y no se que y salen con que se operaron y no se que madres”, “Yo ya me acabé los limones de mi árbol y no estoy así ¿será que mis limones no sirven?”, “Desde que vi la foto que subió Chiquis dije ‘esta se operó'”.