Aunque se ha encargado de desmentir que existan problemas y ya no hayan planes a futuro con Toni Costa, la boricua conductora de Hoy Día, no ha recibido últimamente muchas demostraciones de afecto por parte del bailarín español y padre de su hija Alaïa desde que la chaparrita apareció en la revista People en español como parte de las 50 mujeres más bellas.

“Qué bonita, qué bonita mi amiga, qué bonita, qué bonita, happy birthday, happy birthday to you, qué Bella, qué guapa” se escucha gritar a Chiquibaby mientras Adamari López entra al foro muy seria y después se anima bailando y se les une Nacho Lozano para darle un abrazo a la festejada.

¿Iba desanimada Adamari López? ¿Los supuestos problemas con Toni Costa la tienen así?

Para mala fortuna de Adamari López, aún sabiendo que no le llevarían a su hija Alaïa y a Toni Costa con quien estaría atravesando una supuesta crisis de pareja, la gente no tuvo piedad con la manera en que la vistieron para celebrar sus 50 años de vida y la criticaron de la peor forma:

“La mataron con ese vestido de dónde sacará esos trapos”, “No me gusta ese vestido que usas hoy eso sí no te luce tú eres hermosa. No uses algo que no te luzca”, “Hoy tenia que ser de rojo pasión!!”, “No puedo creer que esté cumpliendo 50”, “Ahí nadie dice que se ve delgada”, “No le luce ese vestido en su cumpleaños”. AQUÍ EL VIDEO DE LA LLEGADA DE ADAMARI AL FORO