Desde si se viste mal, hasta si se ve chaparra o no sabe expresarse, o si está cobrando demasiado por su trabajo, hasta confundirla con un meme, son unas de las burlas que le han traído odio a Yalitza Aparicio, quien tiene la suficiente clase para no dejar que las provocaciones le afecten.

La activista y actriz actualmente se encuentra grabando el filme de terror ‘Presencias’ en territorio mexicano, pero desde que comenzó su carrera no deja de publicar fotografías en Instagram sobre su vida diaria, así como su trabajo en distintos ámbitos, pero eso no siempre le ha traído buenas noticias.

Yalitza Aparicio comparte fotos de su trabajo y de los eventos a los que va de gala

Hace unos meses, la actriz mexicana acudió a los Latín Grammy en donde fungió como presentadora y decidió ataviarse con un vestido color azul rey con destellos de piedras blancas en un costado derecho, además dejó sus piernas descubiertas mientras su pelo lució peinado y ella perfectamente maquillada.

Las burlas de la gente contra Yalitza Aparicio por esta foto comenzaron: “Como cuando brillas solo por tu condición indígena y la inclusión forzada, pero no eres bonita, no tienes talento. NO ES QUE NO TE QUERAMOS, SIMPLEMENTE NO AGRADAS PORQUE NO TIENES TALENTO”, “Tienes cara como de reptil, incluyendo la piel”, “Nada mas se divierten con ella la publicidad, solo para llamar la atención”, comentaron en su mayoría mujeres.