“Ya no se puede confiar en nadie”, dice la comediante En su publicación más reciente, Liliana Arriaga compartió una imagen que provocó todo tipo de reacciones y más tomando en cuenta que en sus historias se mostró canalizada desde la cama de un hospital: “No lo puedo creer, ya no se puede confiar en nadie”. Se trata de una imagen en la que una famosa marcha de whisky “se transforma” en una solución oral, cuya función es rehidratar, por lo que se puede imaginar que el problema que la llevó al hospital no es tan grave, aunque habrá qué esperar.

La Chupitos está de estreno En unos cuantos días más, llegará a las salas de cine de México la película Chilangolandia, cinta en la que participa La Chupitos en uno de los papeles protagónicos, por lo que se espera que se recupere pronto del mal que la llevo al hospital. “Estoy muy emocionada y contenta por qué cada vez estamos más ‘cercas’ (sic) del gran estreno de @chilangolandiapelicula. Los espero chuperamigos, apoyemos el Cine Mexicano”, escribió la comediante en esta publicación.

Arma todo un show Un par de días antes de que revelara que estaba en el hospital, “por si estaban con el pendiente”, la famosa humorista, quien está a unos cuantos meses de cumplir 50 años de edad, se la pasó de lo mejor en un programa de la empresa Televisa. “Esto y más pasó en @miembrosalairetv, no se lo pueden perder ‘HOY’ 9:30 pm”, escribió La Chupitos, a quien de inmediato le respondieron sus seguidores: “Me gustaría ver si el marido de La Chupitos se está riendo”, “Divertidísimo, me reí como loca”, “Tu cara me encanta, amo tus locuras”.

La Chupitos enfrentó una sensible pérdida Fue el pasado 30 de julio, después de varios días de luchar contra el coronavirus, que el comediante mexicano Sammy Pérez murió, dejando un vacío en las personas que tuvieron la oportunidad de convivir con él, como La Chupitos. Liliana Arriaga subió una fotografía de Sammy, quien al igual que ella apareció en varios programas de Eugenio Derbez, donde le manda su más sentido pésame a familiares y amigos: “Que en paz descanse, Sammy Pérez”, escribió.

Recuerda el día que la corrieron de Televisa En una entrevista que concedió recientemente al programa Venga la Alegría de TV Azteca, Liliana Arriaga confesó que, ‘gracias’ a su peculiar personaje, la corrieron de la empresa Televisa en sus primeros años de carrera como comediante. Recordó que en esa ocasión fue contratada para actuar en una posada organizada para publicistas de la televisora, y cuando empezó a dar su espectáculo, le apagaron el micrófono, la bajaron del escenario y le dijeron que nunca trabajaría ahí. Tiempo después, regresó en grande.

“Fui atacada, muy rechazada” En esa misma entrevista, Liliana Arriaga reconoció que no se las ha visto nada fácil al intepretar el papel de una mujer alcohólica: “Fui atacada, muy rechazada. La Chupitos tampoco quiere decir ‘tomen’, o sea, tomen con medida para que no terminen así”. Casada con Tizoc Valencia desde hace casi 20 años, la actriz dijo que su personaje tiene un problema con el alcohol, pero no nació así y que “por algo está así, por eso es una enfermedad”. Contrario a lo que muchos pensaban, no se inspiró en otros personajes, como La Guayaba o La Tostada, sino que fue en un tío.

“Fui criada por mi abuela”: Liliana Arriaga “Soy del D.F. y fui criada por mi abuela porque mi mamá fue mamá soltera conmigo, fui la primera de mi mamá, somos seis, yo soy la mayor de mis hermanos, pero a mí me crió mi abuela, y mi abuela tenía 12 hijos, conmigo éramos 13, esa casa parecía una vecindad”, reveló Liliana Arriaga en el programa En sus batallas. La comediante mexicana dijo también que su abuela es la única figura materna que tiene, ya que a su mamá la veía como si fuera su hermana, ya que casi no la veía: “Mis abuelitos agarraron esa parte… me arroparon, me criaron, mi mamá volvió a hacer otra familia y mi abuelita ya dijo ‘esta me la quedo'”.

“Era como un extraño para mí” Algo que pocas veces ha contado Liliana Arriaga es la relación que tiene con su padre, a quien conoció hace más de 20 años en plena cúspide de su carrera artística: “Ya de grande supe que tenía un papá, nunca pregunté, no me hizo falta preguntar”. “Una vez trabajando en Guadalajara, Chupitos a todo lo que da, y me avisan: ‘oye, que quiere pasar un señor a saludarte que dice que es tu papá’, te estoy hablando de veintitantos años, dije: ‘no puede ser esto posible’, me shockeó, lloré ese día mucho… lo pasé, el señor equis, me dijo: ‘perdóname’, me abrazó, no quise escuchar más, le dije: ‘no hay problema’, era como un extraño para mí”.