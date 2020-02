María Antonieta de las Nieves ‘La Chilindrina’ fue captada dándose un beso con Edgar Vivar, ‘el señor Botija’

Los famosos actores de Chespirito se vieron envueltos en un escándalo a meses de que la Chilindrina quedara viuda

Los comentarios sobre la supuesta pareja no se hicieron esperar

María Antonieta de las Nieves, mejor conocida como ‘La Chilindrina’ se encuentra aún recuperándose de la muerte de su esposo hace algunos meses y ya se vio envuelta en un escándalo con su compañero de Chespirito, el actor Edgar Vivar conocido por sus papeles de ‘Ñoño’ y ‘el señor Botija’.

Resulta que una fotografía en donde los actores aparecieron dándose un beso en la boca en la Navidad pasada, ha desatado mucha especulación sobre una supuesta relación entre ambos, lo que no ha sido bien visto por varios de sus seguidores quienes consideran una falta de respeto al luto que tiene la actriz por su marido recién fallecido.

Las cámaras del programa ‘Ventaneando‘ entrevistaron a ‘La Chilindrina’ para conocer su punto de vista al respecto y María Antonieta de las Nieves no tuvo el menor reparo en romper el silencio y aclarar la situación.

“Ni me lo digan, me dio tanto coraje… Mi hija me hizo una fiesta sorpresa, invitó a mis amigos, tengo cuatro amigos, uno de ellos es Edgar Vivar, entonces, mi hija pone muy bonita su casa en Navidad, preciosa, y al verla Edgar me dice que quiere una foto con el árbol y le dije ‘sí, pero que nos tomen una foto’ y le dije al fotógrafo ‘cuando yo diga tres, voy a voltear para darle un besito en la mejilla a Edgar y entonces to a la foto y él voltea porque pensó que yo decía que él se volteara a dar el besito y nos lo damos en la boca”, comenzó explicando.

Aún así ‘La Chilindrina’ cuenta el escándalo que se armó por la fotografía: “Ni siquiera nos tocamos los labios por favor, y luego inventaron que un apasionado romance, beso de amor, ájale, ya ni la muelan… Cómo pueden pensar que a los cinco meses ella va a estar ligándose con un amigo de hace 50 años, por favor…”, explicó la actriz.

Sin embargo no sólo a ella le han estado molestando, pues Edgar Vivar también la ha pasado mal: “Él también ha estado enojado porque le han estado hable y hable de centro de Sudamérica, de Estados Unidos, de todos lados, que cómo va mi romance, pues cuál romance, es como cuando uno saluda a un amigo o un familiar y sin querer le tocas los labios, así fue…”, explicó.

Los comentarios de la gente no se hicieron esperar: “¿Que problema hay si te diste o no el beso con Edgar? Ni que fuera una cosa del otro mundo”, “No te molestes Maria Antonieta ustedes llevan una linda amistad de años”, “Que ganas de molestar por un beso inocente, además no puede haber una relación por razones obvias”, “Y si sí o no a quien le importa, ellos son únicos son los actores más queridos”.

