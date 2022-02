El operativo ‘MZ’ dice que se hará justicia por lo acontecido en Zacatecas

“Pueblo de Zacatecas, nos presentamos, somos el Cártel de Sinaloa operativo ‘MZ’. Nuestra misión es exterminar a todo aquel que dañe el pueblo no hagan caso de los videos de estas escorias que solo saben subir videos y extorsionar al pueblo, lamentamos los hechos de los últimos días donde estas basuras mataron a unos estudiantes inocentes”, comenzó argumentando el posible líder del CDS.

“Se les hará justicia, nosotros no atentamos contra el gobierno ni ciudadanía, no hacemos pacto con ninguna organización del cártel que sea, nos disculpamos con la ciudadanía por los daños colaterales que se han ocasionado en Jerez y Valparaíso. No hagan caso a extorsiones estamos para apoyarlos, como muestra en los municipios que gobernamos no se tocan a inocentes”, argumentó uno de los integrantes del CDS.