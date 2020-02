Don Francisco es el más millonario de este selecto grupo.

Cristina Saralegui acumula 30 millones de dólares.

La popular Chiquis Rivera sólo ha cosechado más de tres millones de dólares.

Esta vez, La Chacha escudriñó las cuentas millonarias de reconocidos personajes artísticos de la televisión hispana en los Estados Unidos.

Como hizo “La Chacha” para conocer la cifra exacta del chileno Don Francisco, de la excondutora Cristina Saralegui y de la hija de Jenni Rivera, Chiquis, es un gran misterio.

Pero La Chacha explotó la “bomba millonaria” de cada uno de estos artistas, quienes a lo largo de su carrera se han ganado la admiración de sus fanáticos.

Prepárense con sus cotufas y una bebida refrescante para sofocar las llamas que se producirán en el interior de su organismo cuando se enteren quién es el más millonario o millonaria de la pantalla chica en tierras norteamericanas.

Don Francisco

Don Francisco



Don Francisco es más millonario de este selecto grupo, le sigue la periodista Cristina Saralegui y por último la bella y talentosa Chiquis Rivera.

La Chacha comenzó su revelación comparando al conductor y productor chileno Mario Luis Kreutzberger Blumenfeld, conocido como Don Francisco, con un enorme dinosaurio de la televisión hispana por contar con muchos años entreteniendo al mundo.

Según La Chacha, Don Francisco cuenta con una suma de 80 millones de dólares en su blindada cuenta.

Una de las periodistas que ganó fama y éxito con su programa “El Show de Cristina”, que se transmitía por Univisión, es la talentosa Cristina Saralegui.

Cristina Saralegui. Foto/Captura Mundo Hispánico

La exconductora, con raíces cubanas, ha acumulado un aproximado de 30 millones de dólares, durante su brillante carrera en la televisión hispana.

La rubia está alejada de las pantallas y en los actuales momentos se dedica a la promoción de su libro, “¡Pa’rriba y pa’lante!”.

Aunque su carrera televisa es corta en comparación con Don Francisco y Cristina, la hija de Jenni Rivera, Chiquis, acumula en su cuenta personal más de 3 millones de dólares, producto de su participación en varios programas de televisión.

Chiquis Rivera Foto/Captura Mundo Hispánico

Además, Chiquis se ha destacado como cantante, empresaria y hasta como escritora.

En esta última faceta, la popular Chiquis Rivera escribió un libro titulado “Perdóname”, con la cual ha podido recargar su cuenta millonaria.

La Chacha aprovechó la oportunidad para felicitar a Chiquis Rivero por las ventas de su libro.

“Muy bien mi tamalito (Chiquis Rivero), no flojes”, expresó La Chacha su revelación millonaria.

