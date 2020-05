Danna García ya no ve la suya en su lucha contra el coronavirus

Aunque recientemente la actriz salió negativa en la última prueba del COVID-19 ahora informó de algo

Danna García reveló que está presentando secuelas en su salud por padecer coronavirus

Mijos y mijas amigos de la CHACHA, los saludo con mucha mortificación hoy, mortificada ando gracias a mi Danna García, mijita chula preciosa colombiana con café con aroma de mujer que nomás no ve la suya en esta lucha contra el coronavirus porque qué prueba Dios mío, qué prueba le ha tocado a la actriz desde hace dos meses mijas, la pobre colombiana se nos desaparece con esto del coronavirus porque ahora dio a conocer algo que nos debe de aterrar a todos, las secuelas en la salud por haber padecido COVID-19.

Ay mijas, así que aquí me tienen hincada y rezando, meditando y orando por mi chiquita chula Danna García que tiene dos meses sufriendo sola, porque está alejada de su pequeño hijo y de su esposo, además de su familia porque le dio positivo coronavirus desde el mes de marzo y ya estamos en mayo y sigue con la lucha y encima humillada por los vecinos que me la están acosando…

Pues aunque en la última prueba de coronavirus que se hizo, luego de recaer de nuevo hace dos semanas, pues afortunadamente mi chiquita Danna García salió negativa y ya está a un paso de ser dada de alta por el padecimiento aunque es evidente que la colombiana aún tiene su salud comprometida y sus defensas bajas, porque la carga viral del COVID-19 le dio muy fuerte porque acababa salir del dengue y ahora con el coronavirus pues quedó débil, sin embargo, en una reciente transmisión de Instagram, mi mijita nos contó de cómo se siente, pero peor aún, de las secuelas que le está dejando…

“Recuperé un poquito más la voz, como verán, me siento más animada, me siento menos adormilada, algunos dolores aún en las costillas pero me siento mejor, mucho sudor todavía como que frío, pero es normal creo, como parte de esto… Yo mejor no me puedo ver porque sigo recuperándome…”, comenzó contando mi mijita Danna García.

Pero a pregunta expresa de en sí cómo se siente de secuelas por padecer el coronavirus, Danna García me asustó mijas porque no me esperaba lo que iba a decir y ahora sí estoy aterrada de que me de COVID-19 y encima tener que lidiar con daños en el sistema, luego de recuperarme: “He oído tantos tipos de comentarios de lo que queda en el organismo, yo hablo de las mías, no necesariamente a todas las personas nos pasa, pero una resequedad inmensa en la piel, yo creo por toda la medicina que me dieron, el tema de que se me va la voz es rarísimo, yo no sé si hay alguna conexión, la falta de aire dicen que es normal y que durará quizá años, así que habrá que hacer ejercicios para restaurar los pulmones… me hinché mucho como mucha retención de líquidos, no sé si es por la medicina o por el mismo virus, se me empezó a caer el pelo…”, Jesús bendito con todo eso mijas, pueden ver el video aquí abajo.