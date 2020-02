View this post on Instagram

#tbt❤️ Que buena foto para recordar aquellos momentos maravillosos que nos toco estar juntos a los cuatro . Hoy celebro poder estar escribiendo estas palabras; recordar y volver a sentir ese momento de plenitud. Somos una familia feliz y agradecida con la vida como tú nos enseñaste. Una familia que nunca te olvida y a la que une el amor con el que tu nos cobijaste siempre hermosa Christian ❤️