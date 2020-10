Chiquibaby es la ‘nueva víctima’ de Un Nuevo Día y la ‘humillan’ como a Adamari López

Los ‘harapos’ que le ponen en el matutino le han causado muchos ataques y duras críticas

A Adamari López la acusaron de vestirse de ‘árbol de Navidad’ y ahora le sucedió a Chiquibaby

Mijos amigos de LA CHACHA, aquí su comadrita reportándose para salir avante en medio del caos y entretenernos con un buen chismerío y lavadero de ropa sucia, y en esta ocasión le toca a los harapos que le ponen a mis chiquitas Adamari López y Chiquibaby en Un Nuevo Día.

La primera víctima del vestuario de Un Nuevo Día, siempre ha sido mi Adamari López que nomás no da una con los atuendos que escoge o le ponen para el show y la hacen verse ridícula, gorda, incómoda y hasta absurda mijas, pero Chiquibaby últimamente ha sido la nueva víctima.

Y es que primero hace unos días, a la Chiquibaby me le pusieron un pantalón como de ejecutiva de oficina, con una blusa de animal print y aunque ella tiene buena figura, este look me dejó atónita porque la sacaron al bote de basura y la gente opinó:

“Chiqui de donde sacaste esos trapos que fachas”, “esa ropa nooooo. Te ves algo mayor”, “Porque siempre esos zapatos tan feos”, “Esos pantalones le falto pierna”, “No me gustan esos pantalones de Chiqui”, le comentaron a la Chiquibaby.

Pero ahora, el colmo fue que a la mijita se le ocurrió irse a los premios Billboard, con un vestido verde metálico que literalmente parecía el árbol de Navidad.

A veces yo pienso mijas, que les encanta llamar la atención y provocar el burlerío de todos los seguidores porque no es posible que se paren frente al espejo y digan ‘me veo muy bien’, cuando la realidad es que no.

Lo peor de todo es que ese garrafal error, lo acababa de pasar Adamari López, un día antes, por lo que me resultó increíble que Chiquibaby repitiera lo mismo y en la siguiente página les tengo las fotos y la comparación y los comentarios de ellas dos vestidas como ‘árbol de Navidad’.

¿Creen que exagero con esto de las dos mijitas? Pues pasen a la siguiente página para que vean que no…

AQUÍ PUEDEN VER EL VIDEO BAILANDO DE LA CHIQUIBABY