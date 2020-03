La familia Derbez estaría pasando por una fuerte crisis

La pareja más querida de los Derbez estaría ‘separada’

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann nos mostraron su relación en la serie de la familia

Alóoo mijitos, bienvenidos a LA CHACHA, este espacio de ‘recreación’ en el que nos desbocamos sobre las vidas de los artistas y lo que sucede con ellos y fíjense que estoy más que alarmada por lo que está sucediendo en la familia de mi querido Eugenio Derbez, porque será que ¿está en una crisis y el fin del amor está sucediendo? Lo digo obviamente por mi querida y chula Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann, de quienes hablaremos hoy…

Ay mijas que no suceda porque eso me devastaría mucho, tanto que me tendría en cama olvidada de las escobas y trapeadores y hasta del chisme claro que sí, porque si existe una pareja en la que yo creo fervientemente, con los ojos cerrados, que profesan su amor el uno por el otro y se les nota (no como a los ridículos de Gabriel Soto e Irina Baeva) son mi adorada chula de los ojos de color Aislinn Derbez y de mi guapísimo perfecto hombre noble ideal Mauricio Ochmann.

Eugenio Derbez debe estar que ‘se cuelga’ de las paredes porque luego del éxito de su reality show ‘De Viaje con los Derbez’, muchos estuvimos encantados con sus hijos y su yerno y esposa quienes nos hicieron reír, llorar e impactarnos por lo que vivieron, peeeeeero mijas, no nos hagamos tontas, porque desde ese programa nos habíamos dado cuenta que las cosas entre Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann no estaban bien y cómo iban a estar bien si acababan de tener a su hermosa bebé Kai y estaban con los estragos de ser papás, sobre todo ella por ser primeriza…

No dormían bien, mi Aislinn Derbez tenía la necesidad de proteger a Kai de absolutamente todo, lo que causaba enojo en su esposo Mauricio Ochmann y la verdad es que la relación entre el actor con Eugenio Derbez no era la mejor, al menos eso explicaron en los episodios del show…

Pues agárrense mijas porque se desataron los rumores de que mis mijitos chulos hermosos, adorados, inmaculados y mi pareja favorita latina, ps está separada (agarro el crucifijo y empiezo a hincarme para orar por el amor), y las redes sociales son las expertas y las que nos dan muchas veces las pruebas contundentes de que algo anda mal… ¿Por qué lo dice su amiga LA CHACHA mijas? Pues porque las últimas fotografías que postearon juntos la hija de Eugenio Derbez y Mauricio Ochmann en Instagram (cuando antes todo compartían) fue en Navidad, luego de dos meses, apenas este fin de semana ‘reaparecieron en publicaciones extrañas’ por el cumpleaños número dos de Kai.

Vamos a las pruebas pero antes les dejo este primer video del show de la familia Derbez donde Ochmann y Aislinn estaban exhaustos por cuidar a Kai en sus primeros años de vida, tanto que ni dormían…

Y en este otro videos mijas, se puede ver que aunque Mauricio Ochmann bromea e intenta llamar la atención de Aislinn Derbez, ella está tan cansada y parece estar harta de la vida de mamá en este instante…

Bueno ahora vamos a las situaciones que nos dejan ver una ‘separación’ de ls dos…