Atrapan a la La Carnicera supuesta integrante del grupo CJNG

Se grababa descuartizando a sus víctimas de secuestro

Fue detenidas por elementos de la policía en Veracruz

La carnicera detenida. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública detuvieron en Córdoba, Veracruz a Guadalupe “N” mejor conocida como La Carnicera supuesta integrante del grupo Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), según reporte de portal El Piñero.

Junto a ella también detuvieron a un hombre identificado como Octavio “N”, los dos fueron detenidos mientras circulaban en una motocicleta tras un operativo que realizó la policía.

Después de ser revisados ambos portaban drogas y armas blancas, además de que al ser detenidos agredieron verbalmente a los elementos policiacos.

La Carnicera es conocida por supuestos secuestros y homicidios de varias personas, también de extorsión y narcomenudeo en la zona de Córdoba y Tezonapa.

Tanto La Carnicera como Octavio contienen un historial de delincuencia, anteriormente fueron detenidos por relacionarlos en el secuestro de una persona, en aquella ocasión además de armas, ella poseía un teléfono celular donde tenía grabado cómo descuartizaba a sus víctimas de secuestro.

Un usuario en redes sociales compartió el video de la mujer usando un hacha para descuartizar a lo que a simple vista parece ser una persona.

“Pobre señora eso lo hace bajo el influjo de la droga pregunten quien la envío porque ese pen… merece doble castigo verán que cuando no tenga droga va a cambiar todos son locos cuando andan drogados y bien pasados pero cuando no tienen droga son unos pen… porque he platicado con batos así y me han dicho k solo drogados se sienten ver… y k si no tienen droga valen para pura ver…”, comentó un internauta tras ver el video publicado. PARA VER EL VIDEO DÉ CLICK AQUÍ. FUERTES IMÁGENES