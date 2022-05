La actriz Patricia Brake, conocida por sus papeles en telenovelas de comedia murió a los 79 años después de que le diagnosticaran cáncer, dijo su familia. Su agencia Scott Marshall Partners dijo que Brake sería “tristemente extrañada” por sus amigos, familiares, colegas y fanáticos.

Tuvo una carrera de más de 60 años e interpretó papeles en telenovelas inglesas como Coronation Street, Emmerdale y EastEnders. Pero fue más conocida por los espectadores en la década de 1970 por su papel en Porridge. Trabajó con Two Ronnies and Morecambe and Wise.

La exitosa carrera de Patricia Brake