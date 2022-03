La estrella de ‘The Young and the Restless’ hizo su debut en el programa en el mes de mayo del 2013 en donde apareció como Hilary Curtis. La artista de 35 años compartió que sus seres queridos por parte de la familia de su esposo pasaron por una terrible tragedia hasta perecer en un incendio.

La estrella de ‘The Young and the Restless’, hizo uso de su cuenta en Instagram en donde compartió una serie de fotografías de su familia que perdió la vida en un fatal incendio al interior de su casa el pasado lunes 28 de marzo, dentro de la descripción de su post colocó un mensaje en honor a ellos.

“Por favor, abrace a sus seres queridos. Aprecia cada momento y recuerda que otro día nunca está garantizado. Descansen en el paraíso Nazir, Raven, Alia, Jayden y Layla. Extiendan sus alas, hermosos ángeles”, se puede leer en su post realizado en su cuenta oficial de Instagram.

Mishael Morgan tuvo un papel recurrente en el drama adolescente canadiense ‘The Best Years’. El diario británico apuntó que la famosa actriz también ha tenido papeles como invitada en Supernatural, ‘The Listener’ y ‘Backpackers’, no fue hasta el 2013 que debutó en ‘The Young and the Restless’. Archivado como: Actriz pierde familia incendio.