La actriz mexicana temió por su vida luego de hacer sufrido un ‘colapso’

Su hijo le dijo que no sabe que haría sin ella

Lety está agradecida con la prensa por éste motivo… Lety Calderón fue hospitalizada: La actriz de Televisa, Leticia Calderón, vivió un gran susto hace unos cuantos días cuando sentía que ‘se moría’, o al menos así fue como ella lo dijo, pues contó en entrevista como tras sufrir un broncoespasmo, fue llevada al hospital de emergencia al ser atendida, fue una situación muy complicada. Lety, quien actuó en telenovelas como “Esmeralda”, “En Nombre del Amor”, “Imperio de Mentiras”, y “Laberintos de pasión”, dijo haber sufrido uno de los peores sustos que se ha llevado. La actriz mexicana contó a las cámaras lo que su hijo le dijo cuando estaba muy enferma, y lo que contó conmocionó a todos… Fue internada de emergencia Lety temió por su vida luego de ser hospitalizada y sintió que estaba a punto de morir durante unos cuantos segundos, en donde sentía que debía de despedirse, pues le faltó la respiración. “Me dio un broncoespasmo respiratorio y sentía que me moría, terminé en el hospital”. Contó Lety a Sale el Sol. La actriz mexicana contó como su hijo Luciano, quien tiene Síndrome de Down le dijo que que iba a ser sin ella si moría, situación que conmocionó muchísimo a Lety Calderón, quien se puso a reflexionar: “Luciano me decía ‘mamá no me puedes dejar ¿Qué voy a hacer sin ti?‘” contó a las cámaras.

Lety Calderón fue hospitalizada: Quiere enseñar a sus hijos a ser independientes Lety reveló que la situación le abrió los ojos y reflexionar de qué hubiera sucedido si en verdad hubiera muerto: “Te lo juro que me abrió los ojos y pensé: ¿Qué tal si si me hubiera muerto?”, exclamó. “De verdad sentía que me moría, no podía respirar por un par de minutos, ni siquiera se cuanto tiempo fue, a mi se me hizo eterno”. La actriz de “Noches de ronda”, contó a las cámaras que tiene que darse a la tarea de hacer que sus hijos sean más independientes. “Me dio un sentimiento que dije, por es tenemos que apurarnos para que aprendan a hacer las cosas por sí solo, porque yo el día de mañana, espero en Dios que no ahorita, y yo me tenga que ir estén preparados mis hijos para vivir solos”. Añadió.

Está agradecida con la prensa Calderón reveló que ella siempre ha tratado de procurar su privacidad, así como la de sus hijos la cual es bastante importante, pues los ha mantenido fuera de las cámaras, pues no le gustaría que los cuestionen sobre su papá, el abogado Juan ‘N’, y así fue como lo dijo la actriz. “La verdad cuando vamos a una alfombra o algo me da miedo que les vayan a preguntar sobre su papá, y ahorita obviamente de verdad les agradezco mucho que no les pregunten cosas que les puedan doler o sacarlos de onda, les agradezco y no crean que no me he dado cuenta que son muy discretos cuando estoy con ellos”. Dijo la actriz agradeciéndole a la prensa. (VIDEO COMPLETO)

Lety Calderón fue hospitalizada: Ha afrontado diversos problemas de salud Dicho suceso pudo haberle sucedido debido a que en enero del 2021, Lety fue hospitalizada de emergencia debido al Covid-19, lo cual le ocasionó una fuerte neumonía. De acuerdo con la revista People en Español, fue en febrero de este año que la actriz volvió a contagiarse con el virus. Estas no fueron las únicas ocasiones en las que la actriz sufrió de algunos sustos debido a problemas de salud, pues el año pasado también fue hospitalizada. “Me hicieron unos estudios y me detectaron que tenía litos, que son una pequeñas piedras que están en la vesícula. Que tarde o temprano me las debían operar porque transmutan; entonces, ya me podían ocasionar dolor y otras complicaciones”, contó de acuerdo a People en Español.

Lety Calderón fue hospitalizada: Le mandan mensajes de apoyo Los fans de la actriz mexicana le hicieron llegar mensajes de apoyo y reconociendo lo buena madre que ha sido con sus hijos, Carlo y Luciano, quienes reconocen su gran trabajo como madre. “No cabe duda, todo el medio la ama…..es una valiosa princesa de Dios. Ella es quien de verdad amó y crio a sus 2 hijos”. “Eres una guerrera, Dios te Bendiga siempre. Tienes dos hermosos que les haces falta”, “Dios mío que tristeza pobre Lety el señor los proteja “, “Bendiciones para Lety Calderón y sus hijos”, escribieron algunos de los seguidores en el video de YouTube de Sale el Sol.

Lety Calderón está orgullosa de su cuerpo Durante una entrevista para el programa “Despierta América”, la actriz negó que haya pasado por el cirujano para arreglar sus bubis. Incluso dijo que es lo suficientemente madura como para aceptar si se hizo una lipoescultura y aumento de bubis, si fuera el caso. “Si no ocultó las arrugas ni la celulitis, ni mis canas, ¿por qué me avergonzaría?, ¿Qué tendría de malo hacerme algo?”, respondió la actriz. Lety lamentó que algunos medios de comunicación sólo publiquen mentiras para llamar la atención del público. Y reiteró que está orgullosa de su cuerpo aunque tenga estrías y celulitis. Así lo informó Agencia Reforma

Lety Calderón fue hospitalizada: Felicitan a Luciano por sus 18 años Por medio de Instagram, Lety comparte el amor incondicional que le tiene a sus hijos, con quienes comparte momentos muy lindos en familia, y los fans de la actriz mexicana reconocen la clase de buena madre que es. En esta foto, Lety felicita a Luciano por sus 18 años y le escribió un lindo mensaje: ” Amor, ¿sabes lo feliz que me has hecho estos 18 años? Me siento tan orgullosa de ti. Seguiré haciendo todo para que seas feliz. Feliz cumpleaños”. Los fans escribieron mensajes de felicitación para el hijo de Lety: “Feliz cumpleaños para el chico más guapo del mundo mundial “, “Muchas Felicidades y bendiciones”, “Luciano el niño con corazón de oro”, ” yo me siento muy orgullosa de ambos, has echo de Lu un ser de luz, amor, integración, y responsable y el sabe responder a ello por lo que hoy a sus 18 años”.