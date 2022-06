La actriz Irán Castillo, está de luto y comparte conmovedor mensaje

“¡Cuanta maestría nos comparten los caninos! Puro amor incondicional, sin importar si los regañaste, los ignoraste, si no les pusiste atención, ellos siguen moviéndote la colita con tanto amor…”, comenzó escribiendo la actriz de 45 años en su cuenta de Instagram. Archivado como: Irán Castillo está de luto

Irán Castillo está de luto. La queridísima actriz veracruzana, quien es conocida por participar en programas y películas de bastante popularidad como ‘Clase 406’, ‘El Exorcismo de Dios’, ‘Preciosa’ y ‘S.O.S Me estoy enamorando’, sufrió un momento que la tiene devastada, pues fue así como ella lo dio a conocer por redes sociales.

"Si estás triste te acompañan en tu emoción y te abrazan con su presencia, hay tanto que aprenderles…", dijo Irán Castillo. " Gracias Cancanete por existir. Se que sigues existiendo de otra forma y seguirías enseñándome el amor incondicional, te amo", finalizó. Cabe resaltar que las estrellas de Televisa le han estado mandando mensajes de apoyo por la reciente pérdida que vivió la actriz de 'S.O.S Me estoy enamorando'.

Expresó que las mascotas son seres incondicionales que nos quieren tal y como somos, incluso, sin juzgarnos. “Sin juzgarte si estás enojado o no estás en la mejor actitud ,te siguen amando y se emocionan de verte ,inclusive si acaban de verte hace unos minutos”.

Le mandan mensajes de condolencias

Los fans de la actriz mexicana, le mandaron sus condolencias por medio de los comentarios de Instagram. “Los Animales son geniales, son seres celestiales, vienen con una misión y cuando la cumplen, se nos van ,es muy triste, lo siento mucho, comparto su dolor“. Expresó una fan de la actriz.

"Parece mentira pero es una gran pérdida para nosotros los dueños, yo perdí a mi gran amigo Ron hace quince días ¡y es muy triste!", "Un abrazo enorme para toda la familia en la trascendencia de can can", "Descanse en paz tu can can, te mando un fuerte abrazo", expresaron sus fans.