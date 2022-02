La actriz Cynthia Klitbo se disculpa públicamente con Angélica Rivera

Deja en claro que sus disculpas son sinceras, pero que no se arrepiente de lo que dijo

¿Le fue infiel Peña Nieto a Angélica Rivera mientras estaban casados? Esto dijo Klitbo Cynthia Klitbo se disculpa: La actriz mexicana Cynthia Klitbo, que salió en telenovelas como La Dueña, Teresa, y El Privilegio de Amar, se metió en un lío tras haber dado fuertes declaraciones sobre la relación que tuvo su gran amiga Angélica con el ex presidente de México, Enrique Peña Nieto. Y las cosas que dijo la actriz de 54 años no fueron nada buenas, pues confesó que EPN había engañado a su amiga Angélica Rivera mientras estaban casados, además de otros detalles de su vida privada. Ahora, Cynthia optó por disculparse públicamente con Rivera, y esto fue lo que dijo… Se disculpó publicamente Luego de que la actriz mexicana, Cynthia Klitbo declarara públicamente que el ex presidente de México había sido infiel con su entonces esposa en ese entonces, Angélica Rivera, la cual es gran amiga de la actriz, optó por disculparse con Rivera por haber soltado la sopa y revelar detalles de su vida íntima, esto fue lo que dijo según el portal People en Español. “Pido una disculpa pública a Angélica Rivera porque no tenía porqué haber hablado de la intimidad de mi amiga y nada más. No voy a hablar más del tema porque me importa más mi amistad”, advirtió Klitbo a los medios de comunicación. “Lo que pasa es que, bueno, la quiero demasiado y la defendí; pero ya ahorita ya no voy a hablar más del tema, porque entonces sería estar hurgando en la vida que no me correspondía haberlo hecho”. Dijo Klitbo a los medios, según publicó el canal de Berenice Ortiz. (AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO)

Cynthia Klitbo se disculpa: No se arrepiente de lo que dijo Klitbo, mediante el comunicado en donde se disculpó que a pesar de que cometió una indiscreción y habló de cosas tal vez no tenía porque mencionar, dejó muy en claro que no se retractaría de lo que dijo con respecto a la relación que llevaba la ex primera Dama de México. Asegura el portal People en Español, que Cynthia le guarda un gran amor a su amiga y siempre se han mostrado un apoyo incondicional. “Si dije lo que dije no me arrepiento, fue porque tengo una amistad con ella, y sé que mucha gente la quiere mucho y mucha gente no la quiere, pero ella es mi amiga, y ha sido mi amiga y ha estado leal conmigo desde que tenemos 16 años”, advirtió. “Entonces, es una amiga que adoro, y no pude evitar salir y defenderla, pero tampoco puedo estar hablando de la intimidad de una amiga todos los días de mi vida, porque no es correcto”. Dijo Cynthia Klitbo según People en Español.

¿Qué fue lo que dijo Klitbo con respecto a la relación de su amiga? La actriz Cynthia Klitbo compartió que Enrique Peña Nieto le fue infiel a Angélica Rivera mientras compartían la residencia oficial de Los Pinos. Peña Nieto y Rivera se separaron una vez terminado el mandato presidencial, tras conocerse unas fotos del ex mandatario con una modelo, Tania Ruiz. “Que te pinten el cuerno siendo Primera Dama, ¿Qué más quieres? Porque eso ya estaba pasando desde antes, lo que pasa es que Angélica dijo: ‘yo termino mi posición de Primera Dama hasta el último día del sexenio’, pero Angélica sabía todo esto”, contó Klitbo en una entrevista para el programa por internet El Show Debe Continuar. Informó Agencia Reforma

Cynthia Klitbo se disculpa: El político se portó ‘mal’ con su amiga “Entonces, perdóname, será mucho el señor Presidente, pero eso no le da el derecho de herir a su mujer y ser poco honesto… y menos con la sobrina de la mejor amiga. Y la otra también, mi reina, ojalá sigas consiguiendo muchos candidatos de esos porque sí se te da, entonces aprovecha en lo que se te caen las cosas porque luego ya no vas a lucrar”, agregó la actriz, amiga de Rivera desde la adolescencia. Klitbo sostuvo que el político se portó muy mal con su amiga, a quien vio llorar en varias ocasiones, y aunque no reveló el nombre de la tercera en discordia dio algunas pistas sobre su identidad.

“Yo no me aprendo el nombre de las prostis, yo no me sé su nombre, ¿por qué tendría yo que acordarme del nombre de la tipa que le hizo la vida imposible a mi amiga? Güerita, de buena familia y lo que quieras, pero prosti al fin y al cabo”, expresó. Informó Agencia Reforma

Cynthia Klitbo se disculpa: Aclaró que no se casaron por conveniencia También aseguró que son falsos los rumores que presumen que el matrimonio entre Rivera y Peña fue arreglado o por conveniencia. “Voy a aprovechar para aclarar esto. ¿En qué cabeza cabe, qué nivel de prostitución necesitas para acabar casada con un señor? ¡Por favor! No piensen estupideces, ¿Cuánto tendría que haber cobrado por 12 años de prostitución con Peña Nieto? “Se enamoraron, me consta, tronaron como cualquier otro matrimonio, pero ¿por qué no sería enamorable Peña Nieto? Era guapo, era gobernador, un hombre con poder que la podía proteger y contener con sus hijas”. Klitbo, quien trabajó con su amiga en melodramas como La Dueña, desmintió también que la ex Primera Dama hubiese sido golpeada por su pareja. Y que no se quedó con cifras millonarias en su cuenta bancaria. Con información de Agencia Reforma.

Angélica decidió ya no salir a cuadro después de estar en la Casa Blanca Cynthia aclaró que su amiga no se quedó con el dinero de nadie: “Yo nada más te digo que en la cuenta de Angélica no están… Lo que pasa es que Angélica después de la Casa Blanca decidió que ya no quería salir a cuadro, entonces ella siguió haciendo cosas, yo tengo ahí todos los videos, porque ella siempre nos mandaba lo que estaba haciendo”. Y agregó que actualmente su amiga está soltera, vive feliz en Miami donde, adelantó, está trabajando en una bioserie. “Están escribiendo su biografía, ya están en los últimos tratamientos de la vida de mi comadre Angie y la va a protagonizar una de sus hijas; no digo quién, pero bien padre… porque yo voy a ser la mamá”. Con información de Agencia Reforma.

Cynthia Klitbo se disculpa: Quiere dejar los líos atrás La actriz de ‘El Dragón’, en donde aparece junto a Sebastián Rulli, concluyó diciendo que ya no quiere meterse en problemas por cosas ajenas. Declaró que quiere concentrarse en sus proyectos y su vida personal; además, de disfrutar del amor de su pareja sentimental Juan Vidal. Cynthia Klitbo declaró que ya no piensa dar más declaraciones sobre la vida sentimental de Angélica Rivera. Rivera no ha dado ninguna declaración al respecto, esperamos que en algún momento salga a dar declaraciones sobre que le pareció la opinión de su amiga.