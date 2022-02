Las especulaciones sobre el nombre del hijo de Kylie surgen

Por otra parte en el portal de The Sun se reseñó que la revelación del nombre fue a causa de que los fieles seguidores del programa con más tendencia, ‘Keeping Up With the Kardashians’, habían estado especulando cuál podría ser el posible nombre del segundo bebé de Kylie Jenner y Travis Scott.

Según el diario citado informó que los padres habían elegido un nombre juntos por lo que la televisora de E! quería asegurarse que les gustara demasiado antes de que hicieran pública la revelación del nombre de su segundo hijo. Ahora que lo han compartido a través de redes sociales se espera que sea revelado en televisión durante su programa.