La muerte de Van De Water se produce dos semanas después de que terminó su segunda candidatura al Congreso, que anunció por primera vez el 12 de julio. “Desafortunadamente, las circunstancias en mi vida han cambiado y ya no puedo dar el 110% para este esfuerzo”, anunció Van De Water el 27 de agosto.

Kyle Van De Water fue encontrado en el cementerio rural de Poughkeepsie después de que la policía respondiera a informes respecto a un “hombre caído”, informaron varios medios, incluidos el New York Post y el Poughkeepsie Journal.

El ex candidato al Congreso de Nueva York y veterano del ejército estadounidense, Kyle Van De Water, fue encontrado muerto en un cementerio este martes. Aunque las autoridades no han confirmado la causa de su muerte, se especula que pudo ser un suicidio, de acuerdo con People .

Delgado dijo que su “corazón se rompe por Kyle y su hermosa familia. Compartimos varias conversaciones sobre la familia y el país, y me marchaba sabiendo que él amaba profundamente a ambos”. El congresista hispano no mencionó la causa de la muerte, pero compartió el número de la Línea de Crisis de Veteranos.

Tras la noticia de su muerte, el hispano y exoponente de Van De Water, el congresista Antonio Delgado, emitió un comunicado en el que expresaba sus condolencias. “La muerte de Kyle se siente trágicamente no sólo a nivel individual, sino también a nivel nacional. Demasiados veteranos en todo el país se están quedando sin el apoyo y la atención que sin duda necesita su servicio a nuestra gran tierra”, antes de compartir un número para la línea de crisis de veteranos.

El actor nominado al Emmy Michael Kenneth Williams, había declarado con anterioridad que llevaba tiempo luchando contra sus adiciones y que en más de una ocasión había decidido dejarlo, lamentablemente no logró cumplir con sus propósitos y terminó perdiendo la vida en su hogar; su representante ha confirmado su fallecimiento a través de un comunicado.

Por otro lado, se ha confirmado el fallecimiento del actor Michael K. Williams, en su departamento de Nueva York. Hasta el momento, se conoce que las causas de su muerte fueron producto de una sobredosis de heroína y no un suicidio, como en primer instancia se rumoreaba.

El aclamado actor Michael Kenneth Williams fue encontrado muerto en la tarde de hoy, en su departamento de Nueva York. De acuerdo con el New York Post las causas de su muerte pueden tratarse de una presunta sobredosis de heroína, mientras se encontraba en el ático que tiene en la zona de Brooklyn. Michael K. Williams, es conocido por dar vida al personaje de Omar Little en la serie de televisión “The Wire”, donde su papel lo llevó a convertirse en una de las figuras más conocidas en la televisión y ganarse el corazón de la audiencia, que sin duda alguna, se encuentran devastadas por los hechos acontecidos.

Hollywood y el mundo del espectáculo en Estados Unidos lloraron este lunes el fallecimiento a los 54 años de Michael K. Williams, un respetado y prestigioso actor que se hizo famoso por su gran interpretación de Omar Little en la serie “The Wire” (2002-2008). David Simon, el creador de “The Wire”, fue uno de los que compartió su tristeza en las redes. “Demasiado abatido ahora mismo como para decir todo lo que debería decirse. Michael fue un buen hombre y un talento original, y en nuestro viaje juntos siempre se mereció las mejores palabras. Hoy esas palabras no me vienen”, escribió en Twitter.