Kuno Becker comparte triste noticia en redes sociales

El actor mexicano está de luto por la muerte de su tío, César Kuno Becker Cuéllar

“Nos vemos del otro lado. Fuiste un ejemplo en todo. Descansa”, expresó Parece que las malas noticias no tienen fin, ya que ahora, el actor mexicano Kuno Becker, está de luto por la muerte de su tío, César Kuno Becker Cuéllar, lo cual informó a través de sus redes sociales y los mensajes de apoyo no se hicieron esperar. A través de su cuenta oficial de Instagram, donde está cerca de llegar a los 170 mil seguidores, Kuno sorprendió a sus fans luego de compartir una imagen a blanco y negro acompañada del siguiente mensaje: “Hoy murió alguien que fue muy importante en mi vida. César Kuno Becker Cuéllar. Era mi tío. Mi tocayo”. “Ahora solo queda un Kuno” En este texto, el actor nacido el 14 de enero de 1978 en la Ciudad de México, confesó que ahora solo queda un Kuno en su familia, su abuelo, el segundo era su tío y hoy queda él: “Es un día triste, pero también un día de descanso para él”, comentó. Por último, Kuno Becker se despidió de la siguiente manera de su tío: “Que en paz descanses tío Cesar. Gracias por tus consejos, gracias por lo que hiciste por mí. Nos vemos del otro lado. Fuiste un ejemplo en todo. Descansa”. Las condolencias no tardaron en llegar.

Le muestran su apoyo a Kuno Becker No pasó mucho tiempo para que seguidores de Kuno Becker le mostraran su apoyo en estos difíciles momentos, como la actriz Karla Gómez, quien le dijo: “Lo siento muchísimo, Kuno, descanse en paz tu tío”, mientras que el reconocido estilista Aldo Rendón comentó: “Ánimo”. “Sentido pésame, hermano”, “Que sea un gran viaje para el tío Kuno”, “Lo siento mucho, un abrazo enorme”, “Que en paz descanse, un fuerte abrazo, mi socio”, “No es fácil perder a un ser querido. Que Dios lo reciba en su reino y descanse en paz”, se puede leer en más comentarios.

Kuno Becker ya había perdido a un ser querido hace apenas unos días El actor mexicano, recordado por su participación en la trilogía Gol junto a grandes figuras del futbol mundial, no pudo iniciar de la mejor forma el cuarto mes de este 2021, ya que compartió con sus seguidores que había perdido a un ser muy querido. “Amigo. Consejero. Brillante entre los brillantes. No sé cómo entender que te vayas. No sé con quién voy a tener esas pláticas en dónde me enseñabas tanto. Te quiero siempre. Te voy a extrañar con toda mi alma. Flore querido. Flore de mi corazón”.

“Te mando abrazo” Sacudidos por esta noticia, varios famosos no dejaron escapar la oportunidad para expresarle sus condolencias a Kuno Becker, como la también actriz y cantante española Yolanda Ventura, recordada por haber formado parte del grupo Parchis, quien dijo: “Te abrazo”. Por su parte, el también actor Fernando Cinagherotti se expresó de la siguiente manera: “De pronto, todo se viene de golpe, dolores, alegrías, pérdidas, miedos, corajes, enojos, frustraciones, la vida es una tómbola, mi niño, y el que no está listo para todo, no está listo para nada. Te mando abrazo”.

“Hay días buenos y malos” Poco antes de haber dado a conocer el sensible fallecimiento de su “Flore querido”, Kuno Becker preocupó a sus seguidores al expresar un mensaje que dio mucho de qué hablar, el cual comenzó asegurando que “hay días buenos y malos”. “Hoy es un día de esos donde no se tuvo que empezar a pelear una batalla que era casi segura. Hoy ganó el casi. Pero otros días llegarán en donde las batallas se tengan que pelear y no habrá otra opción. Hoy le doy gracias a la vida que sólo mandó una señal de que aunque hoy no hubo que pelear una batalla tan dura, un día llegará el tiempo de ser guerreros y luchar. Hoy, no fue ese día. Disfrutemos cada segundo, que la vida en cualquier instante cambia. Porque las batallas llegarán sin duda”.

Conmovido por la muerte de Cepillín Tras la muerte de Ricardo González, mejor conocido como Cepillín, el pasado 8 de marzo, el actor mexicano Kuno Becker subió un video en el que aseguró que si había alguien que no se creía Dios, era “El payasito de la tele”: “Era y seguirá siempre siendo el ejemplo de humildad. Increíble talento, lucha e inspiración”. “Conocí a Cepillín y si hay alguien que era humilde, que desde el hospital el último video que mandó fue una felicitación de cumpleaños a alguien, fue él. Si hay alguien en la vida que nos regaló y fue generoso con los demás, fue Cepillín”, expresó (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

“Allá nos vemos un día”, Kuno Becker se despide de Cepillín “Gracias amigo querido, nos vemos allá. Haz reír a todos y salúdame a mi abuelo Kuno. Si puedes, agradécele salvarme la vida. Allá nos vemos un día. Te quiero. Descansa”, escribió Kuno Becker en su cuenta oficial de Instagram luego de enterarse de la muerte de Cepillín. En esta publicación, que a la fecha tiene más de 8 mil likes, se puede ver al actor mexicano escuchar con mucha atención a “El payasito de la tele” mientras atendía a diferentes medios de comunicación. Cabe recordar que Kuno estuvo al pendiente en todo momento de la salud de Cepillín hasta el día de su muerte.

Muestra su apoyo a las mujeres Con motivo del Día Internacional de la Mujer el pasado 8 de marzo, Kuno Becker compartió una imagen en fondo morado con los hashtags “Ni una menos” y “Ni una más”, donde agradeció a las mujeres a quienes “la historia misógina las ha humillado, ultrajado y violentado”. “Porque absolutamente nada importa más que la inmensa violencia que han vivido. Y nada importa más que las mujeres sean respetadas. Valoradas y amadas. Gracias mujer de México y del mundo”, comentó Kuno Becker en esta publicación.

Kuno Becker le teme al amor A sus 43 años de edad, Kuno Becker le tiene miedo al amor y prefiere estar solo. Tras su regreso a las telenovelas en Fuego ardiente, producida por Carlos Moreno después muchos años de ausencia, el actor mexicano fue cuestionado respecto a su status sentimental. “Yo le tengo miedo a eso porque amar es sufrir, querer es gozar como dice José José. Yo prefiero vivir tranquilo”, comentó en tono simpático el actor, quien en la telenovela interpreta al villano Joaquín Ferrer, luego del gran revuelo que desató un tweet donde afirmó: “Con mucha emoción, les quiero decir para que no haya rollos de prensa, que ayer en la noche me enteré de que voy a ser papá. Estoy muy contento y todavía no lo puedo creer”.