Kuno Becker está de luto por fallecimiento de un ser muy querido

A través de redes sociales expresa su dolor por la muerte de su primo

Además el actor se dice muy enojado por la irreparable pérdida

El actor mexicano Kuno Becker está de luto y no pudo contener el dolor que le causó la pérdida de un ser muy querido, incluso se sinceró de tal manera que dijo que estaba muy enojado, porque en algún momento lo juzgó y hoy no puede vivir con eso. A través de un mensaje que publica en las redes sociales, el histrión lamentó la muerte de su primo.

De inmediato los seguidores y amigos le mandaron mensajes de aliento al actor, quien junto al escrito, publica una fotografía de su familiar fallecido. El texto es largo, pero deja en claro el dolor que siente por la muerte de su primo y deja ver que está demasiado enojada porque “se fue muy pronto”.

Kuno Becker utiliza sus redes sociales para mantener informados a sus seguidores sobre las actividades que realiza tanto en lo profesional, laboral como en la vida privada. Ahora, usó una de sus plataformas para anunciar la muerte de su primo y el sentimiento de dolor que le causó.

La fotografía la subió a su cuenta personal de Instagram @kunobp y hasta la noche de este jueves 27 de febrero de 2020 la publicación superaba las mil 750 reacciones de me gusta y rebasaba los 230 comentarios, en los cuales la gente se unía al luto que lo embargaba por la irreparable pérdida.

El mensaje que escribió Kuno Becker por la muerte de su primo dice de manera textual: “Me enojé mucho contigo primazo. Me dio un increíble coraje mezclado con profunda tristeza. Después me acordé que tú a mi nunca me juzgaste. Después también recordé que siempre estuviste para mi en los momentos buenos, pero sobre todo en los momentos más oscuros de mi vida”.

“Me ayudaste con tu sentido del humor. Me diste muchas lecciones de vida que voy a poder aplicar siempre… hasta que te alcance. Sigo sin poder creer que no voy a poder platicar contigo por mucho tiempo hasta que esté allá donde quiera que sea. No puedo con la idea de saber que no nos vamos a reír tanto de Cuautla, de Tizayuca, de tus frases legendarias como ‘la cara es de cansado no de pend…’, no entiendo todavía que no me vas a contestar el teléfono diciendo… ‘primazo!!! Que la ingada!!!!’”.

“Tambien me cag.. saber que no me vas a poder aconsejar en tantas cosas. Y yo a ti en pocas. Desde cómo aprender a tomar y cómo no. Aunque al final te halla fallado. No soporto la idea de poder hablar de cosas que nunca le he dicho a nadie o le podría decir, más que a ti. Si con todo y tus problemas, tus virtudes como ser humano eran muchísimas más. Me cuesta pensar que te fuiste. Eres un cab… no te juzgo tú nunca me juzgaste. Pero sí estoy muy enojado porque te fuiste antes de tiempo”.

“Tú y yo hablamos en mis momentos más oscuros. Pensamos que nos podíamos morir. Ahora cuando quiera hablar contigo a reírme horas de cuando éramos chicos ya no voy a poder. No te juzgo sé que lo que pasaste estuvo demasiado fuerte. Ahora te digo que no te considero como lo sabes muy bien, mi primo hermano. Fuiste y será siempre un hermano.”

“Hablamos el lunes y fue la plática que más disfrutamos, y hablo creo que por los dos. Me dijiste todas las monadas que hacías. Te dije que tú eras más actor que yo. Pero que yo era el único que cobraba, a veces. Lo último que hablamos es que teníamos que vernos pronto para reírnos mucho porque te hacía mucha falta”.

“No supe entender o tendría que haberte entendido mejor. Se que tú no querías que te pasara esto. Estoy seguro. Siempre voy a admirar tu increíble actitud en la vida. Te voy a extrañar. Pero la neta eres un cab… que te me fuiste”.