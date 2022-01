Homero Simpson una vez dijo: “Donas, ¿hay algo que no puedan hacer?” Podríamos imaginar a cada fan de los Simpson imaginando la dona glaseada y rellena favorita de su infancia momentáneamente y al unísono. Aunque los EE.UU. están llenos de tiendas dirigidas por padres, y las pastelerías gourmet ofrecen sus propias versiones creativas de este postre americano de masa frita, las dos marcas que lideran, Dunkin Donuts (fundada en 1950) y Krispy Kream (fundada en 1937), continúan en un duelo no tan dulce por el título de la mejor dona. Así que, ¿quién es el ganador?

En cuanto a KK, aunque ellos comenzaron como un almacén-panadería, cada vez más tiendas recurren a las donas de los camiones hechas en fábricas. A menos que vayas a una de las fábricas, con su muy atractivo letrero en la ventana de “HOT NOW (RECIÉN HECHAS)”, o uses su aplicación hot donut para saber cuándo ir a tu KK local, entonces tal vez le daríamos puntos a KK en vez de DD por el factor recién hechas.

La guerra

En cuanto al sabor, parece que todo mundo ha dado su opinión y nadie está de acuerdo. Noah Justine Sterling de Food & Wine ha opinado que aunque KK es conocido por su textura ligera como el aire, su sabor azucarado y su derretir en la boca, en realidad ella prefiere mascar sus donas. “La masa de las donas glaseadas de Dunkin’ Donuts’ es pastosa y masticable. Está cubierta con un glaseado hojaldrado-azucarado que se derrite en tu boca. Son como las personas del noreste: hay esencia en ellas”. Y aunque Esquire puso el glaseado original de Krispy Kream en el último lugar en una prueba de muestras de muchas marcas, KK estuvo hasta arriba en la prueba de muestras de Cheapism.

¿Quién gana? Tú. Sabemos que el sabor y experiencia son completamente subjetivos y geográficos, así que aquella marca que toque más las fibras de tu corazón, sé leal a ella. Si no has probado ninguna, ve ahora mismo y lleva a cabo una prueba. O simplemente toma un prueba menos calórica con BuzzFeed comparando las donas con la vista (que es como food porn para una embarazada). Luego lee los comentarios catadores, escritos por los dos equipos duelistas, para unas opiniones más candentes en la materia ¿Acaso no podemos llevarnos todos bien?