Joe Acosta, el hijo de Kristie Marie Acosta, enfrentará su proceso penal ante la juez Janet Lusk, magistrada de Casos Criminales en el Condado de Harris, debido a lo inusual de su delito. La juez le fijó al acusado una fianza de 500,000 dólares si quiere enfrentar su proceso en libertad. La fianza no ha sido pagada y el hombre continúa detenido.

Sin embargo, cuando la mujer estaba en cirugía en la sala de urgencias los doctores ya no pudieron hacer nada por salvarle la vida y Kristie Marie falleció debido a sus lesiones. Los documentos del caso detallan que la muerte de Acosta la causó por lo menos una herida de bala disparada a corta distancia.

Mientras Kristie Marie Acosta estaba en el hospital y con los doctores luchando por salvarle la vida, los patrulleros del DPD entrevistaron a los testigos del incidente, no se detallan los nombres, y quienes les revelaron a los agentes que el presunto asesino de la mujer era su propio hijo.

Los testigos que hablaron con las autoridades les dijeron a los agentes que antes de que el muchacho matara a su madre los dos habían tenido una confrontación, por motivos que no se conocen hasta ahora, hasta que el joven sacó un arma dentro de la casa y le disparó en un arranque de furia .

Uno de los detalles más llamativos en la información que Joe Acosta proporcionó a las autoridades, fue el que el hombre se declaró incapaz de pagarse a su propio abogado, así que solicitó que el estado de Texas le asigne un defensor de oficio, además dijo que es casado y que tiene un hijo. No quiso responder en qué trabaja.

Cuando Joe Acosta fue interrogado por los agentes de la División de Homicidios del DPD sobre el incidente y el móvil por el cual presuntamente habría matado a su madre Kristie Marie Acosta, el hombre se negó a responder todas las preguntas de las autoridades y sólo dijo que no declararía nada hasta que no tuviera un abogado.

Kristie Marie Acosta, una mujer de carácter invencible

Kristie Marie Acosta González, su nombre completo, es recordada por ser una mujer de un carácter invencible para luchar por su familia, sus hijos y sus nietos. Una mujer que se ganaba la vida limpiando casas en los Estados Unidos. Su muerte ha causado un profundo pesar entre los que le conocieron.

Christina Wittington, una de las hijas de la mujer asesinada, abrió una cuenta en la red de apoyo social Go Fund Me bajo el nombre Service Experiences for Kristie (Servicio para la Experiencia de Kristie), en la que solicitan ayuda de la comunidad para correr con los gastos del funeral de su madre.