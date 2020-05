Krispy Kreme estará dando donas gratis durante cinco días seguidos como celebración de su primera Semana Nacional de las Donas

Los clientes no tendrán que comprar ningún producto para recibir la dona gratis

“Sabemos que este año ha sido difícil, así que comamos más donas”, indicó la compañía

Krispy Kreme celebra su primera Semana Nacional de la dona a principios de junio, es por ello que del 1 al 5 de junio sus clientes podrán obtener una dona gratis para celebrar la Semana Nacional de la Dona, reseñó Business Insider.

No es necesario que los clientes compren algo en Krispy Kreme, simplemente pueden llegar a cualquier tienda y recoger una dona gratuita de su preferencia sin necesidad de limitarse al glaseado original.

Krispy Kreme is giving away free doughnuts for five days straight, celebrating its first ever National Doughnut Week https://t.co/Vwu2Ew2e21 — Business Insider (@businessinsider) May 26, 2020

Las únicas limitaciones para la ‘National Donut Week’ (Semana Nacional de la Dona) son que los clientes solo pueden obtener una dona gratis por día y que las donas gratis no se pueden pedir para su entrega a domicilia.

La famosa cadena de donas generalmente celebra el Día Nacional de Donuts el 5 de junio. Sin embargo, este año, Krispy Kreme estará regalando donas gratis durante cinco días previos a la celebración.

“El Día Nacional del Donut es una de nuestras fiestas favoritas para celebrar, pero con los días comenzando a desdibujarse, queremos asegurarnos de que sea más fácil que nunca para los fanáticos participar”, dijo Dave Skena, Director de Marketing de Krispy Kreme, en un comunicado de prensa.

Krispy Kreme Is Giving Away Free Doughnuts, and Our Mouths Are Watering https://t.co/erZ4HwIley pic.twitter.com/ZSsVYvTJMK — Woman's Day (@WomansDay) May 26, 2020

“Durante meses, el concepto de tiempo y días ha sido borroso. ¡Es por eso que este año, estamos ampliando nuestra querida tradición y cambiando el Día Nacional de la Dona a la Semana Nacional de la Dona!” se lee en el comunicado.

Pizza Hut dará pizzas medianas gratis a los graduados de 2020

Por otro lado, Pizza Hut anunció que sus restaurantes darán una pizza mediana gratis y de primer nivel a la Clase de 2020.

Los graduados de la clase de 2020 pueden recibir una pizza mediana de un ingrediente a escoger a partir del martes 26 de mayo hasta el 28 de mayo.

Para recibir su pizza gratis debe iniciar sesión o crear una cuenta de nuevo usuario en la página de recompensas de Pizza Hut. Puede acceder a través de este enlace.

Condones gratis y a domicilio

En medio de las protestas que hay en Michigan por cuánto durará y cómo reabrir la vida normal, al Departamento de Salud se le ha ocurrido una super idea.

Van a mandar condones, preservativos, gratis y por delivery a quien lo solicite.

El Departamento de Salud ha lanzado un nuevo servicio gratuito de entrega de condones para ayudar a prevenir embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual durante la actual pandemia de coronavirus.

Resulta que este nuevo servicio viene a reemplazar los obsequios gratuitos que los condados habían ofrecido en los edificios y bares ahora cerrados por el gobierno, dijeron las autoridades.

“Creemos que es extremadamente importante durante esta crisis de salud pública continuar apoyando a nuestras comunidades para protegerse contra el embarazo no deseado, las ITS y el VIH”, dijo Lynn Sutfin, portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan, a MLive. com.

Así que los Michiganders ahora recibirán, si los piden, condones gratis en su buzón, junto con los cheques con carta de Trump.

