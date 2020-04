El volcán indonesio Anak Krakatau arrojó una columna de ceniza a 500 metros (1.640 pies) de altura en su mayor erupción desde que un colapso explosivo en la isla causó un letal tsunami en 2018, dijeron científicos este sábado.

Imágenes de circuito cerrado del Centro de Vulcanología y Mitigación de Desastres Geológicos de Indonesia mostraron destellos de lava el viernes en la noche.

El volcán estuvo en erupción continua hasta el sábado por la mañana, explicó la agencia. Las autoridades mantenían el nivel de alerta 2, el segundo más alto de una escala de cuatro.

No se reportaron víctimas, informó la agencia de noticias AP.

El informe de actividad volcánica de magma del Centro de Vulcanología y Mitigación de Desastres Geológicos dijo que la primera erupción duró un minuto y 12 segundos a partir de las 9:58 de la noche, cuando arrojó cenizas y humo a 200 metros de altura, indicó The Jakarta Post.

El centro de vulcanología informó una segunda erupción a las 10:35 de la noche, que duró 38 minutos y 4 segundos, arrojando una columna de cenizas de 500 metros de altura que sopló hacia el norte.

“El monitoreo de PVMBG muestra que la erupción continuó hasta el sábado a las 5:44 WIB (hora de Indonesia occidental)”, dijo el jefe del centro de datos, información y comunicación de la Agencia Nacional de Mitigación de Desastres (BNPB), Agus Wibowo, en un comunicado este sábado.

Algunos usuarios de Internet en el Gran Yakarta dijeron que habían escuchado un fuerte ruido antes de los reportes de erupciones y asumieron que estaban escuchando el sonido de Anak Krakatau después de ser informados sobre el volcán. Sin embargo, las autoridades dudaron de la suposición, diciendo que las erupciones ni siquiera podían escucharse desde el puesto de observación de Anak Krakatau.

“(El fuerte estruendo) podría no estar relacionado con la erupción”, dijo Kasbani, jefe de PVMBG, según The Jakarta Post.

Las personas que viven cerca del volcán en Banten y Lampung también escribieron en Twitter que no escucharon nada.

Anak Krakatau is erupting now. The first image is from our webcam:https://t.co/O8KFco7NOx

The second photo was taken from our observatory (~43 km from the volcano). pic.twitter.com/nlHHWIyuAw

— Dr. Devy Kamil Syahbana 🌋 (@volcanohawk) April 10, 2020