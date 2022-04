Komander Debanhi Escobar: DICEN QUE NO SE RESPETARON VARIOS ASPECTOS

Antes del mediodía, Mario Escobar, el padre de Debanhi, salió de su casa en Apodaca para reunirse con autoridades de la Fiscalía General de Justicia en el Centro regio. Fue otra jornada maratónica. Tras permanecer más de ocho horas en el recinto localizado sobre la calle Alejandro Humboldt, salió casi al anochecer visiblemente cansado, acompañado de su esposa Dolores Bazaldúa.

En una improvisada rueda de prensa, Escobar dijo que le prometió a su hija que la encontraría y ahora que ya lo hizo, no descansará hasta saber la verdad. “A lo mejor me notan un poco más tranquilo”, expresó, “pero eso no quiere decir que no quiera saber la verdad. “Mi hija ya no está aquí, quisiera tenerla aquí, pero no puedo tenerla. Tengo que aguantar, tope a donde tope hasta que mi conciencia pueda estar en paz porque yo le prometí buscarla y encontrarla.