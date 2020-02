Se celebra hoy, 24 de febrero, el último homenaje conmemorativo para Kobe Bryant y su hija Gianna.

El ‘Celebration of Life’ tendrá lugar en el estadio Staples Center a las 10 a.m.

Si no has conseguido boleto para verlo en el lugar, te contamos cómo puedes verlo desde casa.

El servicio conmemorativo público, último homenaje para Kobre Bryant y su hija Gianna fallecidos en un accidente de helicóptero, llamado ‘Celebration of Life’ se celebrará esta mañana, con un aforo de una 20.000 personas en el Staples Center de Los Angeles.

Los boletos están agotados para acompañar esta celebración dedicada a la leyenda del baloncesto de Los Angeles Lakers y su hija.

Si pensabas que la fecha es casual, tenemos noticias para ti. No lo es. El día 24 representa número de la camiseta de la exestrella de los Lakers, el mes, febrero, es el segundo mes del año (Gianna llevaba el 2). Y no solo eso, la numerología es la que ha decidido el precio de los boletos: entre 24,02 y 224 dólares.

El homenaje tendrá una duración de 3 horas aproximadamente. Comenzará a las 10 a.m. PT (Hora del Pacífico) y se espera que dure hasta alrededor de la 1 p.m. Las pantallas de visualización no se activarán fuera del Staples Center y el espacio de LA Live estará bloqueado para que aquellos que no tengan boletos conmemorativos no puedan ingresar.

Los restaurantes y otros negocios en LA Live estarán cerrados el lunes por la mañana, y algunas calles cercanas estarán cerradas al tráfico. Se establecerán puntos de control para asegurarse de que solo los poseedores de entradas se acerquen al evento.

“No habrá nada que ver allí”, dijo el pasado viernes Lee Zeidman, presidente del Staples, que recomendó que los interesados se queden en casa y lo sigan por uno de los muchos canales que retransmitirán en directo el acto.

Las personas que no tienen boleto debe permanecer alejadas del estadio… pero aún pueden verlo desde casa.

Podrás verlo desde casa con la siguientes opciones que facilita DEADLINE: