View this post on Instagram

Los restos de #kobebryant y #giannabryant ya fueron entregados a su esposa #Vanessabryant esto según el médico forense de Los Angeles. Los restos de la leyenda de Los Ángeles Lakers y su hija de 13 años, quien murió en un accidente de helicóptero el 26 de enero, fueron entregados el sábado 1 de febrero, después de que las autoridades determinaron sus identidades y la causa oficial de la muerte, que figuraba en la lista como trauma contundente de fuerza. La estrella de la NBA, de 41 años, el entrenador de béisbol de Orange Coast College John Altobelli, de 56 años, el piloto de helicóptero Ara Zobayan, de 50 años, y Sarah Chester, de 45, fueron identificados por huellas digitales el 28 de enero. La compañera de equipo de Gianna, Alyssa Altobelli, de 14 años, su madre, Keri Altobelli, de 46 años, la entrenadora de baloncesto Christina Mauser, de 38 años, y su amigo de la familia Payton Chester, de 13 años, fueron identificados dos días después a través de "pruebas y análisis de ADN ", nos dijo la oficina del forense. Las nueve víctimas perdieron la vida el 26 de enero cuando el helicóptero privado en el que viajaban se estrelló contra una ladera de Calabasas, California. La oficina del forense nos confirmó que todos los cuerpos de las víctimas fueron entregados a sus familias, excepto la familia Altobelli.