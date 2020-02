Página

La esposa de Kobe Bryant revela su sentimientos más profundos sobre la tragedia

Explica en un mensaje las medidas que deberá tomar de ahora en adelante por su familia

Un poco más lúcida, Vanessa Bryant detalla la situación que vive actualmente en su casa

A poco más de dos semanas del fallecimiento de la estrella de la NBA, Kobe Bryant y su hija Gianna, la viuda de este Vanessa Bryant, ha vuelto a tomar las redes sociales para colgar un mensaje que ha destrozado los corazones de los internautas, ya que descubren sus verdaderos sentimientos.

Este mensaje va acompañado de un video donde aparece la Gianna, la hija de Kobe Bryant, mientras jugaba algunos partido y entrenaba, en el equipo de Mamba, en el cual portaba el número 2 en su casaca, en el material también aparece el astro de la NBA quien siempre acompañó a su pequeña hija.

Este mensaje de Vanessa Bryant ha destrozado prácticamente los corazones de los seguidores de Kobe Bryant y de ella misma, ya que “desnuda” sus sentimientos y explica qué vive al ya no tener a su esposo e hija, pero advierte de unas medidas que tomará ante la situación trágica por la que atraviesa.

De manera firme, sin miedo al futuro, Vanessa parece estar un poco más repuesta de la pérdida de su esposo Kobe Bryant y su hija Gianna, ya que está dispuesta a afrontar todo por seguir adelante por sus hijas, y así lo ha dejado ver en el mensaje que subió a su cuenta personasl de Instagram @vanessabryant.

“Ha sido reacia a expresar mis sentimientos en palabras. Mi cerebro se niega a aceptar que tanto Kobe como Gigi se hayan ido. No puedo procesar ambos al mismo tiempo. Es como si estuviera tratando de procesar la desaparición de Kobe, pero mi cuerpo se niega a aceptar que mi Gigi nunca volverá a mí”.

Y continúo: “Se siente mal ¿Por qué debería poder despertarme otro día cuando mi bebé no puede tener esa oportunidad? Estoy muy loca. Tenía tanta vida que vivir. Entonces me doy cuenta de que necesito ser fuerte y estar aquí para mis 3 hijas. No estoy con Kobe y Gigi, pero estoy agradecida de estar aquí con Natalia, Bianka y Capri”.

Luego agregó: “Sé que lo que siento es normal. Es parte del proceso de duelo. Solo quería compartir en caso de que haya alguien por ahí que haya sufrido una pérdida como esta. Dios, desearía que estuvieran aquí y esta pesadilla hubiera terminado. Orando por todas las víctimas de esta horrible tragedia. Por favor continúen orando por todos”.

Los funerales de Kobe Bryant y Gianna será el próximo 24 de febrero y el mundo del deporte se prepara para la despedido de un grande de la NBA, quien falleció junto a su hija y otras siete personas en un accidente aéreo en la zona de Calabasas en Los Ángeles, California, tras estrellarse en las colinas. Hasta el momento las investigaciones continúan para esclarecer el hecho.