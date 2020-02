Destapan lugar del entierro de Kobe Bryant y su hija Gianna

Revelan que sus restos descansa junto a otras celebridades

El panteón de Pacific View Mwmorial Park es muy exclusivo

A través de un video ha revelado que los restos del ex astro de la NBA, Kobe Bryant y su hija Gianna descansan en el lujoso y muy privado panteón de Pacific View Memorial Parke, en California, donde el ingreso es extremadamente restringido, debido a que en el lugar también descansan celebridades del espectáculo, moda y del deporte, de acuerdo a lo información proporcionada en el canal de Youtube de Karol Tamiko.

En el relato de la nota de Karol Tamiko se indica que a la ceremonia acudieron las hermanas de Kobe Bryant, sin embargo, se desconoce si estuvieron los padres del ex basquetbolista, ya que como se informó anteriormente, parece que tuvieron problemas y la ex estrella de la NBA no pudo reconciliarse con ellos, pero se presume que sí acudieron.

En el material que se presenta en el canal referido, que tiene una duración de diez minutos, se muestran imágenes exclusivas del panteón donde se llevó a cabo el entierro de los restos de Kobe Bryant y su hija Gianna, quienes murieron el pasado 26 de enero tras estrellarse el helicóptero en que viajaban en Los Ángeles, California.

Este video puede verse en el canal de Karol Tamiko a través de la plataforma de Youtube, y en él se indican y se muestran los documentos de defunción de Kobe Bryant, pero no así el de su hija Gianna, por cuestiones de derechos, sin embargo se establece que tras el entierro, los restos de ambos quedaron junto a grandes celebridades tanto del deporte, como de la moda y del mundo del espectáculo.

Pacific View Memorial Park es un panteón muy privado donde descansan los restos de varias estrellas del mundo del espectáculo y del deporte, así como grandes personalidades de la moda, en donde se dice que reina la paz y la tranquilidad, además de sus hermosos paisajes verdes y la elegancia de sus interiores.

Se establece en la información del video que hay mucha restricción para poder entrar a este lugar, motivo que probablemente tomó en cuenta Vanessa Bryant para no ser asediada por los medios o fanáticos, y vivir el luto y el dolor de una manera íntima y tranquila para despedir al ex astro de la NBA.

El panteón donde descansan los restos de Kobe Bryant y demás celebridades tras su entierro, cuenta con todas las especificaciones necesarias para la comodidad de los visitantes, para que puedan pasar un momento tranquilo y en quietud con sus seres queridos que ya partieron. Posee extensas áreas verdes, capilla, oficinas, bancas, árboles, sombras y demás servicios.

Entre las celebridades que descansan en ese lugar están el cantante Bobby Haltfield, además del actor John Wayne, el caricaturista Rudlf C. Isign y muchos más estrellas del espectáculo, también se encuentran los restos del diseñador “más carero” del mundo Bijan Pakzad también los acompaña una estrella del baloncesto George Yardley.

En el mismo canal de Karol Tamico se informó que el 24 de este mes se llevará a cabo el homenaje a Kobe Bryant en el Staples Center, sin embargo no será de cuerpo presente, como muchas personas llegaron a creer.