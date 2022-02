Si hay una fruta que deberías estar comiendo a primera hora de la mañana, es el kiwi. Aparte de ser dulce y agrío al mismo tiempo e increíblemente bueno para ti, nos gusta que está disponible todo el año en la mayoría de los supermercados. Como Slism informa, de acuerdo con la Guía de la Pirámide Alimenticia del U.S Deparment of Agriculture, un kiwi cuenta como ½ tasa, o una porción, de la fruta que necesitas por día.

Esta fruta café con un interior exótico también da tanta vitamina C como una naranja. La vitamina C actúa como un antioxidante, eliminando radicales libres en tu cuerpo para ayudar a prevenir enfermedades. Al comer 1 kiwi en la mañana, obtienes tu porción diaria de vitamina C permitida, sin mencionar lo que hace para ayudar a tu piel: el cítrico encontrado en los kiwis se dice que te ayuda a recuperarte de la fatiga al hacer que las proteínas sean más digeribles con más actinidina en tu dieta.