Si eres un poco a la antigua cuando se trata de tus hábitos de lectura, no estás sola. Muchos de nosotros nos aferramos a los libros impresos. Pero, sin importar qué tal nostálgica te sientas con respecto a cambiar la página, tu mundo está a punto de cambiar. Y no estamos siendo dramáticos. Las tabletas llegaron para quedarse y por una buena razón: las innovaciones hacen que los beneficios del Kindle sean innegables. Pronto las estanterías de libros serán una cosa del pasado gracias a estos ligeros aparatos que ponen no sólo a los libros, sino a la información al alcance de tus dedos.

Así que la pregunta no es si deberías o no adquirir una tableta, la pregunta es, ¿cuál? Di hola al niño nuevo del mundo de las tabletas, el Kindle Fire. Este aparato tiene todo tipo de características geniales que lo separan de la competencia. De acuerdo al CEO de Amazon, Jeff Bezos, “lo que queríamos hacer era elevar la experiencia de soporte técnico del cliente al traerle a una persona de soporte técnico… justo en su pantalla y dándole la habilidad de ver lo que estás haciendo.” Y no se detiene ahí. Aquí hay 15 razones por las que deberías adquirir este nuevo producto.