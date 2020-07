Kimberly Guilfoyle, novia de Donald Trump Jr, da positivo por coronavirus

La novia del hijo de Trump trabaja en la campaña del presidente

El hijo del presidente también estará en cuarentena

El coronavirus llegó finalmente a la familia Trump. Y es que Kimberly Guilfoyle, la novia de Donald Trump Jr, dio positivo al COVID-19.

Kimberly Guilfoyle además de ser la novia del hijo mayor de Trump, trabaja en la campaña por la reelección de su suegro Donald Trump.

De acuerdo con el medio USA Today, tanto Kimberly Guilfoyle como Donald Trump Jr cancelaron sus eventos programados para los próximos días, según reportó Sergio Gor, jefe de personal del comité de Trump Victory Finance.

La novia del hijo mayor del presidente Trump es una de las principales funcionarias de recolección de fondos para su campaña de reelección, de acuerdo con Agencia Reforma.

Guilfoyle viajó a Dakota del Sur con Donald Trump Jr. para el evento del presidente Trump, pero no lo hicieron a bordo del Air Force One, el avión presidencial, según una persona con conocimiento de la situación, informó The New York Times.

Cabe aclarar que, según los reportes, Donald Trump Jr resultó negativo al coronavirus, “pero como precaución también se aisla a sí mismo y cancela todos los eventos públicos”, dijo a través de un comunicado el jefe de personal del comité de Trump.

Guilfoyle es la tercera persona cercana al presidente que da positivo a la enfermedad.

“Le está yendo bien y se volverá a evaluar para garantizar que el diagnóstico sea correcto ya que es asintomática”, dijo Sergio Gor en un comunicado.

Luego de que su nuera diera positivo al coronavirus, el presidente Trump sigue en marcha con sus planes para el 4 de julio.

Mientras las autoridades de salud pública piden a los estadounidenses que eviten las multitudes y participen en celebraciones por el Día de la Independencia más tranquilas ante el repunte de los casos de coronavirus, el presidente Donald Trump lo celebrará a lo grande con lo que promete será una “noche especial” en la capital del país.

Está previsto que Trump celebre su “Saludo a Estados Unidos” el sábado con un discurso desde los jardines de la Casa Blanca que recordará la herencia estadounidense, un desfile aéreo militar sobre Washington, y una enorme exhibición de fuegos artificiales que se espera que congregue a miles de personas en el National Mall.

La celebración se produce un día después de que Trump inició el fin de semana feriado viajando al Monte Rushmore para una muestra de pirotecnia cerca de las icónicas tallas de los bustos de George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln y Theodore Roosevelt. El presidente ofreció un combativo discurso en el que acusó a quienes protestan contra la injusticia racial de participar en una “campaña despiadada para borrar nuestra historia”.

Trump está participando en actos multitudinarios aunque muchas comunidades han decidido prescindir de los fuegos artificiales, los desfiles y otros festejos tradicionales para evitar la propagación del coronavirus que podría darse en las grandes reuniones festivas.