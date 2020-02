Kimberly Flores presume sus piernas en Instagram

Le llueven críticas de los usuarios

Aseguran que la foto es editada

Kimberly Flores, esposa del líder y fundador de La Trakalosa de Monterrey, Edwin Luna, fue el foco de críticas en redes sociales tras publicar una fotografía con un traje de baño revelador y luciendo sus musculosas piernas y un pronunciado escote, pero JLo la enfrentó.

Luego de que JLo publicara en su cuenta oficial de Instagram una fotografía en la que aparece con un bikini blanco que deja poco a la imaginación, imagen que obtuvo más de siete millones de “me gusta” y se que se volvió viral, poco tiempo después, Kimberly Flores decidió presumir también su cuerpo; sin embargo, lejos de recibir comentarios positivos al igual que la boricua, fue muy criticada.

“Como te vas a comparar con JLo?, tu eres naca”, “Se ve muy bien, pero para estar como JLo le falta mucho”, escribieron algunos usuarios de Instagram.

Al parecer, el cuerpo de la modelo guatemalteca, Kimberly Flores, dejó a algunos de sus seguidores impactado…, pero porque “vas agarrando cuerpo de hombre”, escribieron, contrario a JLo.

Varios seguidores de la modelo y de JLo, aseguraron que no se ve femenina y por el contrario, poco a poco su cuerpo parece el de un fisicoculturista y es que en su fotografía, en la cual escribió, “Entre más duro sea los entrenamientos, más rápido serán los resultados”, se observa los músculos de sus piernas, lo que dividió las opiniones de los usuarios de Instagram.

“Hay no, la verdad una mujer así no se ve bien, esas piernas no; es demasiado”, “Si le tapan los pechos, parece hombre. No entiendo por qué dejan a un lado su femineidad tan hermosas que son sin tanto músculo. Peor bueno. Cada quien hace lo que les de la gana”, “Creo que no se ve bien es mucho ejercicio parecen piernas de hombre” escribieron algunos seguidores de la guatemalteca.

“No se ve femenina, pero cada quien sus gustos”, “Un vato guapo, déjenla”, “Kim, creo a mi parecer ya se ve muy marcado tu cuerpo, deja de ser femenino”. Incluso, hay quienes le preguntaron si a su esposo le gustaría verla marcada: “No te veras femenina, ya te veras muy marcada, a Edwin le gustara así??”.

Otros de sus seguidores le recomendaron que dejara ‘descansar’ las pesas: “Hasta ahí déjale, más marcada ya no te veras bien, así te vez bien”, “Así eres perfecta, ya no más pesas, el cuerpo se va a ver como fisicoculturista y vas a perder tu feminidad tan bonita que tienes”, “Así te ves bien . Si no vas a quedar como tu amiga Ingrid, la mexicana, bien caballona”.

Sin embargo, fue uno de los comentarios lo que hizo enfurecer a Kimberly Luna, pues en él se le comparaba con el personaje de caricatura, Bob Esponja. “Pero para ver verdaderamente tus resultados empieza por pararte derecha y no de lado, buscando tu mejor ángulo porque así cualquiera, ah pero se me olvida que si te paras derecha pareces Bob Esponja”.

“Te reto a que me envíes una foto así parada ya que así cualquiera”, respondió Kimberly Luna tras el comentario, aunque lejos de parecerse a JLo.